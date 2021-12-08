https://ria.ru/20211208/format-1762750331.html

МИД ответил на вопрос о расширении "нормандского формата" за счет США

МИД ответил на вопрос о расширении "нормандского формата" за счет США - РИА Новости, 08.12.2021

МИД ответил на вопрос о расширении "нормандского формата" за счет США

Франция и Германия вряд ли будут возражать против расширения "нормандского формата" за счёт США, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Третьего... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:08

2021-12-08T14:08

2021-12-08T14:57

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барак обама

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Франция и Германия вряд ли будут возражать против расширения "нормандского формата" за счёт США, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий."Этот вопрос (подключение США к "нормандскому формату"), он постоянно звучит, в принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", - сказал он.По его словам, и раньше, во времена президентства Барака Обамы, существовали переговорные каналы с американской стороной, а сейчас они возобновляются."Поэтому это сейчас вопрос техники, то ли внутри "нормандского формата", то ли извне, но всегда признается значение позиции США во внутриукраинском регулировании, это никто из профессионалов отрицать не может", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20211208/ukraina-1762720868.html

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в мире, сша, франция, россия, барак обама, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)