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Туризм
https://ria.ru/20211208/fond-1762639939.html
В России создали Фонд по сохранению культурного наследия и развитию туризма
В России создали Фонд по сохранению культурного наследия и развитию туризма - РИА Новости, 08.12.2021
В России создали Фонд по сохранению культурного наследия и развитию туризма
В России учредили Национальный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма. Среди его задач — восстановление усадеб, создание... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:17
2021-12-08T09:17
туризм
рязанская область
федор шехтель
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В России учредили Национальный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма. Среди его задач — восстановление усадеб, создание этнокультурных кластеров и их популяризация на внутреннем и международном рынках индустрии гостеприимства. Об этом РИА Новости рассказал президент фонда, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Андрей Подскрёбов.Среди учредителей – ассоциации: владельцев Исторических усадеб, "Народные художественные промыслы России", яхтенного туризма и марин, самых красивых деревень; Союзы: архитекторов России, организаций индустрии гостеприимства, виноделов России.У фонда уже есть несколько интересных проектов. Например,возрождение Старожиловского конного завода, который был построен в Рязанской области в XIX веке по проекту знаменитого русского архитектора Федора Шехтеля.В планах организации — развитие усадебного туризма в России и его популяризация на международном рынке, формирование вокруг восстанавливаемых комплексов историко-культурных кластеров, привлечение к этой работе жителей ближайших селений и деревень."Мы будем заниматься этнокультурными кластерами. Они уже существуют, просто надо к ним подвести инфраструктуру, где-то — дороги, где-то — просто помочь в продвижении. Торгово-промышленная палата и Россотрудничество, руководители которых являются попечителями фонда, конечно имеют колоссальный потенциал для этого — через сотни своих представительств, Русских домов", — рассказал Подскребов.По его словам, в фонде не предусматривают членские взносы, а для финансирования проектов рассчитывают на участие крупных компаний."И сами учредители – это объединение успешных бизнесменов, которые вкладывают собственные средства. Такая синергия всех участников фонда и даст финансирование его проектов", — отметил собеседник агентства.
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рязанская область, федор шехтель, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), новости - туризм, туризм, усадьба, новости культуры, россия
09:17 08.12.2021
 

В России создали Фонд по сохранению культурного наследия и развитию туризма

© Фото : предоставлено Национальным фондом по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризмаФонд по сохранению культурного наследия
Фонд по сохранению культурного наследия - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : предоставлено Национальным фондом по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В России учредили Национальный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма. Среди его задач — восстановление усадеб, создание этнокультурных кластеров и их популяризация на внутреннем и международном рынках индустрии гостеприимства. Об этом РИА Новости рассказал президент фонда, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Андрей Подскрёбов.
"Цели Фонда — консолидировать усилия различных государственных, частных и общественных организаций, которые уже занимаются восстановлением культурно-исторического наследия, но зачастую работают не согласовано", — отметил он.
Среди учредителей – ассоциации: владельцев Исторических усадеб, "Народные художественные промыслы России", яхтенного туризма и марин, самых красивых деревень; Союзы: архитекторов России, организаций индустрии гостеприимства, виноделов России.
"Мы собираем на одну площадку все, что имеет отношение к маршрутам так называемого туризма впечатлений. Поскольку, если та или иная локация из них выпадает, и ее не посещают, то и ее восстановление – это мертворожденное дитя", — пояснил Андрей Подскребов.
© Фото : предоставлено Национальным фондом по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризмаНациональный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма
Национальный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма
1 из 2
Национальный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма
© Фото : предоставлено Национальным фондом по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма
© Фото : предоставлено Национальным фондом по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризмаАндрей Подскребов
Андрей Подскребов
2 из 2
Андрей Подскребов
© Фото : предоставлено Национальным фондом по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма
1 из 2
Национальный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма
© Фото : предоставлено Национальным фондом по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма
2 из 2
Андрей Подскребов
© Фото : предоставлено Национальным фондом по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма
У фонда уже есть несколько интересных проектов. Например,возрождение Старожиловского конного завода, который был построен в Рязанской области в XIX веке по проекту знаменитого русского архитектора Федора Шехтеля.
В планах организации — развитие усадебного туризма в России и его популяризация на международном рынке, формирование вокруг восстанавливаемых комплексов историко-культурных кластеров, привлечение к этой работе жителей ближайших селений и деревень.
"Мы будем заниматься этнокультурными кластерами. Они уже существуют, просто надо к ним подвести инфраструктуру, где-то — дороги, где-то — просто помочь в продвижении. Торгово-промышленная палата и Россотрудничество, руководители которых являются попечителями фонда, конечно имеют колоссальный потенциал для этого — через сотни своих представительств, Русских домов", — рассказал Подскребов.
© Фото : предоставлено Национальным фондом по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризмаВид усадьбы Середниково
Вид усадьбы Середниково - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : предоставлено Национальным фондом по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма
Вид усадьбы Середниково
По его словам, в фонде не предусматривают членские взносы, а для финансирования проектов рассчитывают на участие крупных компаний.
"И сами учредители – это объединение успешных бизнесменов, которые вкладывают собственные средства. Такая синергия всех участников фонда и даст финансирование его проектов", — отметил собеседник агентства.
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