https://ria.ru/20211208/fond-1762639939.html

В России создали Фонд по сохранению культурного наследия и развитию туризма

В России создали Фонд по сохранению культурного наследия и развитию туризма - РИА Новости, 08.12.2021

В России создали Фонд по сохранению культурного наследия и развитию туризма

В России учредили Национальный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма. Среди его задач — восстановление усадеб, создание... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:17

2021-12-08T09:17

2021-12-08T09:17

туризм

рязанская область

федор шехтель

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

новости - туризм

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В России учредили Национальный фонд по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма. Среди его задач — восстановление усадеб, создание этнокультурных кластеров и их популяризация на внутреннем и международном рынках индустрии гостеприимства. Об этом РИА Новости рассказал президент фонда, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Андрей Подскрёбов.Среди учредителей – ассоциации: владельцев Исторических усадеб, "Народные художественные промыслы России", яхтенного туризма и марин, самых красивых деревень; Союзы: архитекторов России, организаций индустрии гостеприимства, виноделов России.У фонда уже есть несколько интересных проектов. Например,возрождение Старожиловского конного завода, который был построен в Рязанской области в XIX веке по проекту знаменитого русского архитектора Федора Шехтеля.В планах организации — развитие усадебного туризма в России и его популяризация на международном рынке, формирование вокруг восстанавливаемых комплексов историко-культурных кластеров, привлечение к этой работе жителей ближайших селений и деревень."Мы будем заниматься этнокультурными кластерами. Они уже существуют, просто надо к ним подвести инфраструктуру, где-то — дороги, где-то — просто помочь в продвижении. Торгово-промышленная палата и Россотрудничество, руководители которых являются попечителями фонда, конечно имеют колоссальный потенциал для этого — через сотни своих представительств, Русских домов", — рассказал Подскребов.По его словам, в фонде не предусматривают членские взносы, а для финансирования проектов рассчитывают на участие крупных компаний."И сами учредители – это объединение успешных бизнесменов, которые вкладывают собственные средства. Такая синергия всех участников фонда и даст финансирование его проектов", — отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211204/saratov-1761668849.html

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рязанская область, федор шехтель, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), новости - туризм, туризм, усадьба, новости культуры, россия