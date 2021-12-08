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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211208/eysk-1762730147.html
В Ейске покажут спектакль о зверском убийстве детей нацистами
В Ейске покажут спектакль о зверском убийстве детей нацистами - РИА Новости, 08.12.2021
В Ейске покажут спектакль о зверском убийстве детей нацистами
Ейский театр драмы и комедии планирует в октябре 2022 года, к 80-й годовщине зверского убийства более 200 воспитанников детского дома в Ейске, показать полную... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T07:14
2021-12-08T12:37
культура
краснодарский край
ейск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
новости культуры
театр
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ейский театр драмы и комедии планирует в октябре 2022 года, к 80-й годовщине зверского убийства более 200 воспитанников детского дома в Ейске, показать полную версию своего спектакля "Память сильнее времени", посвященного той трагедии, со временем авторы спектакля хотели бы выступить с ним и в других городах, сообщила РИА Новости режиссер театра Елена Ермакова.Фрагменты спектакля, показывающие кульминацию той трагедии - как гитлеровцы увозили детей на казнь в машинах-"душегубках", были показаны в Москве в ходе Всероссийского семинара "Без срока давности"."На следующий год, на 80-летие этой трагической даты, мы будем показывать полноформатный спектакль. В него будут добавлены сцены в Симферополе - ведь детский дом поначалу находился там. Мы покажем, как дети жили в Симферополе, как там знакомились друг с другом, как потом переехали в Ейск", - сказала Ермакова."Очень хотелось бы съездить с нашей постановкой в Крым, в Симферополь, там отдать дань памяти зверски замученным, ни в чем не повинным детям. Если будет возможность, то также хотелось бы посетить со спектаклем Таганрог и Краснодар - города, где мирных людей также убивали в "душегубках", - добавила она.В основу спектакля легла документальная повесть "От имени погибших" Леонида Дворникова - одного из воспитанников Ейского детского дома, чудом избежавшего гибели в "душегубке". Роль детей в спектакле сыграли ученики школ Ейска.Впервые спектакль "Память сильнее времени" показали в Ейском историко-краеведческом музее в 2019 году. С тех пор сценарий дорабатывался, увеличилось количество действующих лиц.В октябре 2019 года Управление ФСБ по Краснодарскому краю рассекретило документы, которые раскрывали трагические детали гибели воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости опубликовали серию материалов, рассказывающих об этом зверском преступлении нацистов. Из актов об исследовании братских могил и эксгумированных тел удалось узнать их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. СК России возбудил уголовное дело по статье "геноцид".В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом – около 300 детей-инвалидов и воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали гитлеровцы. 9-10 октября того же года гитлеровцы умертвили 214 детей в машинах-"душегубках". Как следует из рассекреченных документов, детей вывозили из детдома на грузовиках, причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, гитлеровцы бросали в машины силой. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: "В Краснодар на лечение", "В баню", "Грузить семечки".Ранее в фонде Александра Карелина рассказали РИА Новости, что после работы с рассекреченными ФСБ документами удалось найти выжившего – Климентия Тена, во время трагедии он находился на сельхозработах в поле. Его фотографии в августе нынешнего года были переданы Ейскому историко-краеведческому музею.По имеющимся данным, нацисты вывозили детей в сторону поселка Симоновка Ейского района, где убитых газами "душегубок" сгружали в противотанковые рвы. После освобождения Ейска от оккупации 5 февраля 1943 года это страшное убийство расследовали две комиссии, после чего состоялось перезахоронение останков убитых в центре города. Однако, предположительно, перезахоронены были не все.Установлено, что во время оккупации в Краснодарском крае действовала зондеркоманда "СС-10А" во главе с Куртом Кристманом. В распоряжении этого подразделения имелись мобильные газовые камеры. Именно каратели из "СС-10А" при содействии коменданта Ейска Кандлера, начальника местного гестапо Бедедекера и врача гестапо Штрауха осуществили массовое убийство 9-10 октября 1942 года.
https://ria.ru/20211205/georadar-1762299606.html
https://ria.ru/20211205/kontrnastuplenie-1762054346.html
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краснодарский край, ейск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), новости культуры, театр
07:14 08.12.2021 (обновлено: 12:37 08.12.2021)
 
В Ейске покажут спектакль о зверском убийстве детей нацистами

Полную версию спектакля о зверском убийстве детей нацистами в Ейске покажут в 2022 году

CC0 / / Войска вермахта пересекают границу СССР
Войска вермахта пересекают границу СССР - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ейский театр драмы и комедии планирует в октябре 2022 года, к 80-й годовщине зверского убийства более 200 воспитанников детского дома в Ейске, показать полную версию своего спектакля "Память сильнее времени", посвященного той трагедии, со временем авторы спектакля хотели бы выступить с ним и в других городах, сообщила РИА Новости режиссер театра Елена Ермакова.
Фрагменты спектакля, показывающие кульминацию той трагедии - как гитлеровцы увозили детей на казнь в машинах-"душегубках", были показаны в Москве в ходе Всероссийского семинара "Без срока давности".
"На следующий год, на 80-летие этой трагической даты, мы будем показывать полноформатный спектакль. В него будут добавлены сцены в Симферополе - ведь детский дом поначалу находился там. Мы покажем, как дети жили в Симферополе, как там знакомились друг с другом, как потом переехали в Ейск", - сказала Ермакова.
"Очень хотелось бы съездить с нашей постановкой в Крым, в Симферополь, там отдать дань памяти зверски замученным, ни в чем не повинным детям. Если будет возможность, то также хотелось бы посетить со спектаклем Таганрог и Краснодар - города, где мирных людей также убивали в "душегубках", - добавила она.
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В основу спектакля легла документальная повесть "От имени погибших" Леонида Дворникова - одного из воспитанников Ейского детского дома, чудом избежавшего гибели в "душегубке". Роль детей в спектакле сыграли ученики школ Ейска.
Впервые спектакль "Память сильнее времени" показали в Ейском историко-краеведческом музее в 2019 году. С тех пор сценарий дорабатывался, увеличилось количество действующих лиц.
В октябре 2019 года Управление ФСБ по Краснодарскому краю рассекретило документы, которые раскрывали трагические детали гибели воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости опубликовали серию материалов, рассказывающих об этом зверском преступлении нацистов. Из актов об исследовании братских могил и эксгумированных тел удалось узнать их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. СК России возбудил уголовное дело по статье "геноцид".
В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом – около 300 детей-инвалидов и воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали гитлеровцы. 9-10 октября того же года гитлеровцы умертвили 214 детей в машинах-"душегубках". Как следует из рассекреченных документов, детей вывозили из детдома на грузовиках, причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, гитлеровцы бросали в машины силой. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: "В Краснодар на лечение", "В баню", "Грузить семечки".
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Ранее в фонде Александра Карелина рассказали РИА Новости, что после работы с рассекреченными ФСБ документами удалось найти выжившего – Климентия Тена, во время трагедии он находился на сельхозработах в поле. Его фотографии в августе нынешнего года были переданы Ейскому историко-краеведческому музею.
По имеющимся данным, нацисты вывозили детей в сторону поселка Симоновка Ейского района, где убитых газами "душегубок" сгружали в противотанковые рвы. После освобождения Ейска от оккупации 5 февраля 1943 года это страшное убийство расследовали две комиссии, после чего состоялось перезахоронение останков убитых в центре города. Однако, предположительно, перезахоронены были не все.
Установлено, что во время оккупации в Краснодарском крае действовала зондеркоманда "СС-10А" во главе с Куртом Кристманом. В распоряжении этого подразделения имелись мобильные газовые камеры. Именно каратели из "СС-10А" при содействии коменданта Ейска Кандлера, начальника местного гестапо Бедедекера и врача гестапо Штрауха осуществили массовое убийство 9-10 октября 1942 года.
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