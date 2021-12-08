https://ria.ru/20211208/energetika-1762718093.html

Россия докажет преимущества зеленой атомной энергетики, заявил Ковальчук

Россия докажет преимущества зеленой атомной энергетики, заявил Ковальчук - РИА Новости, 08.12.2021

Россия докажет преимущества зеленой атомной энергетики, заявил Ковальчук

Россия первой в мире докажет на практике преимущества атомной энергетики как истинно зеленого вида генерации в отличие от остальных возобновляемых источников,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:50

2021-12-08T11:50

2021-12-08T13:07

томская область

северск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

михаил ковальчук

сибирский химический комбинат

курчатовский институт

космос - риа наука

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россия первой в мире докажет на практике преимущества атомной энергетики как истинно зеленого вида генерации в отличие от остальных возобновляемых источников, которые в своем жизненном цикле на самом деле существенно загрязняют окружающую среду, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Выступая в среду на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи, Ковальчук отметил, что Запад, продвигая идеи перехода к технологиям возобновляемой зеленой энергетики, при этом умалчивает об их рисках для природы."Очевидно, что солнце, ветер, приливы - это природоподобные технологии. Все красиво", - сказал Ковальчук.Но когда эти технологии предлагаются Западом, за ними скрывается очевидный обман, отметил он.Отсюда следует вывод, что у России должна быть своя собственная энергетическая повестка, добавил он. Безусловным преимуществом РФ здесь станут собственные технологии атомной энергетики будущего, "атомный проект 2.0", подчеркнул глава Курчатовского института.Совместно с "Росатомом" Курчатовский институт разрабатывает и осваивает технологии замкнутого ядерного топливного цикла, которые позволят обеспечить на практике принцип радиационной эквивалентности, когда суммарная радиоактивность отходов атомной энергетике в будущем станет практически равна радиоактивности природного урана, напомнил Ковальчук.Атомная энергетика в таком случае будет самой зеленой - она не сжигает кислород и не выбрасывает углекислый газ, плюс с помощью новых технологий будет решена экологическая проблема, связанная с накоплением отработавшего ядерного топлива, пояснил Ковальчук.В июне нынешнего года в рамках Года науки и технологий в РФ в городе Северске Томской области на площадке предприятия "Росатома" "Сибирский химический комбинат" началось строительство ядерного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, который станет частью опытно-демонстрационного энергоблока (ОДЭК) мощностью 300 МВт. Ожидается, что реактор начнет работу во второй половине 2020-х годов.Лежащие в основе ОДЭК технологии замкнутого ядерного топливного цикла одновременно позволят, обеспечивая конкурентоспособность с другими видами генерации, решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения. БРЕСТ — первая в мире реализуемая на практике концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития.

https://ria.ru/20211029/geyts-1756864597.html

https://ria.ru/20181003/1529864367.html

https://ria.ru/20211031/merkel-1757119045.html

томская область

северск

россия

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томская область, северск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил ковальчук, сибирский химический комбинат, курчатовский институт, космос - риа наука, россия