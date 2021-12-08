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Россия докажет преимущества зеленой атомной энергетики, заявил Ковальчук
Россия докажет преимущества зеленой атомной энергетики, заявил Ковальчук - РИА Новости, 08.12.2021
Россия докажет преимущества зеленой атомной энергетики, заявил Ковальчук
Россия первой в мире докажет на практике преимущества атомной энергетики как истинно зеленого вида генерации в отличие от остальных возобновляемых источников,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:50
2021-12-08T13:07
томская область
северск
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
михаил ковальчук
сибирский химический комбинат
курчатовский институт
космос - риа наука
россия
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россия первой в мире докажет на практике преимущества атомной энергетики как истинно зеленого вида генерации в отличие от остальных возобновляемых источников, которые в своем жизненном цикле на самом деле существенно загрязняют окружающую среду, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.Выступая в среду на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи, Ковальчук отметил, что Запад, продвигая идеи перехода к технологиям возобновляемой зеленой энергетики, при этом умалчивает об их рисках для природы."Очевидно, что солнце, ветер, приливы - это природоподобные технологии. Все красиво", - сказал Ковальчук.Но когда эти технологии предлагаются Западом, за ними скрывается очевидный обман, отметил он.Отсюда следует вывод, что у России должна быть своя собственная энергетическая повестка, добавил он. Безусловным преимуществом РФ здесь станут собственные технологии атомной энергетики будущего, "атомный проект 2.0", подчеркнул глава Курчатовского института.Совместно с "Росатомом" Курчатовский институт разрабатывает и осваивает технологии замкнутого ядерного топливного цикла, которые позволят обеспечить на практике принцип радиационной эквивалентности, когда суммарная радиоактивность отходов атомной энергетике в будущем станет практически равна радиоактивности природного урана, напомнил Ковальчук.Атомная энергетика в таком случае будет самой зеленой - она не сжигает кислород и не выбрасывает углекислый газ, плюс с помощью новых технологий будет решена экологическая проблема, связанная с накоплением отработавшего ядерного топлива, пояснил Ковальчук.В июне нынешнего года в рамках Года науки и технологий в РФ в городе Северске Томской области на площадке предприятия "Росатома" "Сибирский химический комбинат" началось строительство ядерного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, который станет частью опытно-демонстрационного энергоблока (ОДЭК) мощностью 300 МВт. Ожидается, что реактор начнет работу во второй половине 2020-х годов.Лежащие в основе ОДЭК технологии замкнутого ядерного топливного цикла одновременно позволят, обеспечивая конкурентоспособность с другими видами генерации, решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения. БРЕСТ — первая в мире реализуемая на практике концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития.
https://ria.ru/20211029/geyts-1756864597.html
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томская область, северск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил ковальчук, сибирский химический комбинат, курчатовский институт, космос - риа наука, россия
11:50 08.12.2021 (обновлено: 13:07 08.12.2021)
 
Россия докажет преимущества зеленой атомной энергетики, заявил Ковальчук

Глава "Курчатовского института" Ковальчук заявил о преимуществах атомной энергетики

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкПрезидент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на пленарной сессии по природоподобным технологиям в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
Президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук на пленарной сессии по природоподобным технологиям в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Россия первой в мире докажет на практике преимущества атомной энергетики как истинно зеленого вида генерации в отличие от остальных возобновляемых источников, которые в своем жизненном цикле на самом деле существенно загрязняют окружающую среду, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Выступая в среду на пленарном заседании Конгресса молодых ученых в Сочи, Ковальчук отметил, что Запад, продвигая идеи перехода к технологиям возобновляемой зеленой энергетики, при этом умалчивает об их рисках для природы.
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"Очевидно, что солнце, ветер, приливы - это природоподобные технологии. Все красиво", - сказал Ковальчук.
Но когда эти технологии предлагаются Западом, за ними скрывается очевидный обман, отметил он.
"Если посмотреть на полный цикл того, как изготавливается (солнечная) батарея или ветрогенератор, что он выдает и сколько надо потратить на его утилизацию, суммарный углеродный след на протяжении их жизненного цикла суммарно немного меньше, чем у станции на газе", - отметил Ковальчук.
Отсюда следует вывод, что у России должна быть своя собственная энергетическая повестка, добавил он. Безусловным преимуществом РФ здесь станут собственные технологии атомной энергетики будущего, "атомный проект 2.0", подчеркнул глава Курчатовского института.
Совместно с "Росатомом" Курчатовский институт разрабатывает и осваивает технологии замкнутого ядерного топливного цикла, которые позволят обеспечить на практике принцип радиационной эквивалентности, когда суммарная радиоактивность отходов атомной энергетике в будущем станет практически равна радиоактивности природного урана, напомнил Ковальчук.
"Для этого у нас все есть - действующие реакторы на тепловых нейтронах, заложен реактор на быстрых нейтронах, новый гибридный токамак, реактор-"мусорщик" и так далее. Наша страна первой в мире объявляет об этом впрямую зеленом проекте", - сказал он.
Атомная энергетика в таком случае будет самой зеленой - она не сжигает кислород и не выбрасывает углекислый газ, плюс с помощью новых технологий будет решена экологическая проблема, связанная с накоплением отработавшего ядерного топлива, пояснил Ковальчук.
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В июне нынешнего года в рамках Года науки и технологий в РФ в городе Северске Томской области на площадке предприятия "Росатома" "Сибирский химический комбинат" началось строительство ядерного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, который станет частью опытно-демонстрационного энергоблока (ОДЭК) мощностью 300 МВт. Ожидается, что реактор начнет работу во второй половине 2020-х годов.
Лежащие в основе ОДЭК технологии замкнутого ядерного топливного цикла одновременно позволят, обеспечивая конкурентоспособность с другими видами генерации, решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения. БРЕСТ — первая в мире реализуемая на практике концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития.
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Томская областьСеверскГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Михаил КовальчукСибирский химический комбинатКурчатовский институтКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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