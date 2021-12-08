https://ria.ru/20211208/elka-1762763679.html

Эксперты рассказали, как нарядить елку

Эксперты рассказали, как нарядить елку - РИА Новости, 08.12.2021

Эксперты рассказали, как нарядить елку

Монохромное оформление, экостиль, отсутствие игрушек и ретро-фигурки из бабушкиного сундука – таковы тренды украшения елок в уходящем году, рассказали РИА... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:00

2021-12-08T15:00

2021-12-08T15:00

общество

новый год

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Монохромное оформление, экостиль, отсутствие игрушек и ретро-фигурки из бабушкиного сундука – таковы тренды украшения елок в уходящем году, рассказали РИА Новости эксперты в сфере дизайна.Экостиль и минимализмМодно и актуально будет выглядеть елка, украшенная в экостиле – игрушками натуральных цветов, сделанными своими руками из дерева или картона, и собранными в лесу шишками, рассказала бренд-директор сети мастерских "Дари цветы" Виктория Богданова."Если в позапрошлом году, к примеру, в моде были разноцветные шары или какие-то сладости, то с прошлого года вступила в силу экомода. В прошлом году экоукрашения преобладали – это шишки, суккуленты, экологичные материалы из живой природы. В этом году мода пошла дальше, и в тренде фактическое отсутствие игрушек", - пояснила эксперт.По ее словам, можно повесить в доме венок без украшений или повязать на него бант. Если елка будет небольшой, то декор также может отсутствовать, или же можно оттенить дерево искусственным снегом."Можно обратиться к астрологии и вспомнить, что наступающий год – это год Голубого тигра, и выбрать основным цветом украшения голубой или синий. Монохромная елка всегда будет выглядеть стильно. К ней можно подобрать украшения из серебра", - отметила дизайнер интерьера Елена Маркина.Бабушкины сундукиЭксперты сошлись во мнение, что в моду возвращаются ретроукрашения – игрушки из бабушкиных сундуков, стеклянные шары, снеговики, состарившиеся и хранящие теплые воспоминания."Никогда не выйдет из моды елка с винтажными уникальными бабушкиными игрушками, фруктами и сладостями. Новый год и Рождество – это самые традиционные и любимые праздники, поэтому старая добрая традиционная елка – для многих лучшее решение. А самые традиционные цвета для украшения – красный и золотой", - сказала Маркина.В тренде остаются бархатные полупрозрачные игрушки, наполненные золотым конфетти и усыпанные блестками, серебряные или золотые украшения, банты из красивой тесьмы, сообщают эксперты."Сочетание белого и серебряного цветов в елочных украшениях уже не первый год является одним из эффектных. На все времена. К тому же к этому сочетанию всегда можно добавить любой дополнительный цвет", - добавила Маркина.Декор дома"Не забудьте, помимо елки, об украшении всего дома. Можно украсить окна и подоконники, двери и любые горизонтальные поверхности – портал камина, комоды, консоли. Прекрасная возможность продемонстрировать свои способности декоратора. Ограждения лестницы в доме – тоже поле для украшения лапником и мелкими игрушками", - сказала эксперт.Для дома, по ее словам, подходит уютный природный стиль. Ткани для драпировки интерьера выбираются натуральные: хлопок, лен, а цветовая гамма "максимально природная".

https://ria.ru/20211130/elochka-1761518886.html

https://ria.ru/20211207/novyy_god-1762480235.html

https://ria.ru/20211203/puteshestviya-1761808349.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год