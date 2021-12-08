https://ria.ru/20211208/ekstraditsiya-1762716098.html

Минск попросил выдать администратора экстремистских Telegram-каналов

Минск попросил выдать администратора экстремистских Telegram-каналов - РИА Новости, 08.12.2021

Минск попросил выдать администратора экстремистских Telegram-каналов

Белоруссия направила документы на экстрадицию задержанной в Санкт-Петербурге администратора трех экстремистских Telegram-каналов, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:43

2021-12-08T11:43

2021-12-08T11:58

протесты в белоруссии

в мире

санкт-петербург

белоруссия

витебск

следственный комитет белоруссии

россия

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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Белоруссия направила документы на экстрадицию задержанной в Санкт-Петербурге администратора трех экстремистских Telegram-каналов, сообщила в среду пресс-служба СК республики."Во время возбуждения уголовных дел подозреваемая находилась за границей. Во взаимодействии с правоохранителями Российской Федерации 1 ноября этого года она задержана в Санкт-Петербурге. В настоящее время направлены документы на ее экстрадицию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Как отмечается, "действуя с другими лицами, она собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, публиковала сообщения, в которых содержались призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений". Решениями судов информационная продукция каналов признана экстремистскими материалами.По данным СК, в отношении девушки возбуждены уголовные дела по статьям "разжигание социальной вражды и розни, совершенные группой лиц", "клевета", "незаконные действия в отношении персональных данных другого лица", "призывы к захвату государственной власти,.. осуществлению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием интернет", а также "создание экстремистского формирования и руководство им". Эти уголовные дела соединены в одно производство. По белорусскому законодательству, по этим статьям ей грозит до 12 лет лишения свободы.Согласно сообщению, Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о создании экстремистского формирования. По данным следствия, 24-летняя жительница Витебска с сентября 2020 по ноябрь 2021 года в мессенджере Telegram администрировала три канала.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761650980.html

https://ria.ru/20211020/beltelekom-1755339547.html

https://ria.ru/20211014/belorussiya-1754654459.html

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