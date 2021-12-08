В Тамбовской области экспорт растительного масла вырос на 25 процентов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрилавок с подсолнечным маслом на ярмарке выходного дня
ТАМБОВ, 8 дек - РИА Новости. В Тамбовской области за 10 месяцев этого года в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" экспорт растительного масла превысил 21 миллион долларов, что составляет 126% к аналогичному периоду 2020 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По информации управления сельского хозяйства области, больше всего тамбовского подсолнечного масла за 11 месяцев 2021 года купили Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, Грузия.
По мнению врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, наращиванию экспорта подсолнечного масла способствовала модернизация и ввод новых мощностей в масложировой отрасли региона.
"Производство растительных масел в Тамбовской области в 7 раз превышает его потребление, поэтому мы нацеливаем производителей на дальнейшее развитие экспорта. Кроме того, в этом году в регионе подсолнечником было засеяно более 456 тысяч гектаров полей, что значительно больше прошлогодних показателей (2020 год - 394 тысячи гектаров)", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Он также отметил, что впервые в истории Тамбовской области в этом году собрано более миллиона тонн масличной культуры.
В пресс-службе добавили, что экспорт растительного масла в 2018 году составлял 11,26 миллиона долларов, в 2019 году – около 17 миллионов долларов.
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