https://ria.ru/20211208/eksport-1762834304.html

В Тамбовской области экспорт растительного масла вырос на 25 процентов

В Тамбовской области экспорт растительного масла вырос на 25 процентов - РИА Новости, 08.12.2021

В Тамбовской области экспорт растительного масла вырос на 25 процентов

В Тамбовской области за 10 месяцев этого года в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T20:20

2021-12-08T20:20

2021-12-08T20:20

тамбовская область

экономика

грузия

белоруссия

тамбовская область

максим егоров

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ТАМБОВ, 8 дек - РИА Новости. В Тамбовской области за 10 месяцев этого года в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" экспорт растительного масла превысил 21 миллион долларов, что составляет 126% к аналогичному периоду 2020 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По информации управления сельского хозяйства области, больше всего тамбовского подсолнечного масла за 11 месяцев 2021 года купили Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, Грузия.По мнению врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, наращиванию экспорта подсолнечного масла способствовала модернизация и ввод новых мощностей в масложировой отрасли региона.Он также отметил, что впервые в истории Тамбовской области в этом году собрано более миллиона тонн масличной культуры.В пресс-службе добавили, что экспорт растительного масла в 2018 году составлял 11,26 миллиона долларов, в 2019 году – около 17 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211020/myaso-1755466965.html

грузия

белоруссия

тамбовская область

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экономика, грузия, белоруссия, тамбовская область, максим егоров