https://ria.ru/20211208/eksport-1762757624.html

Экспорт продукции предприятий Тюменской области вырос в 2,5 раза

Экспорт продукции предприятий Тюменской области вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 08.12.2021

Экспорт продукции предприятий Тюменской области вырос в 2,5 раза

Экспорт продукции предприятий Тюменской области за 9 месяцев 2021 года вырос в 2,5 раза и составил 980 миллионов долларов. При этом почти 92 процента от общего... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:35

2021-12-08T14:35

2021-12-08T14:35

тюменская область

экономика

тюмень

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА новости. Экспорт продукции предприятий Тюменской области за 9 месяцев 2021 года вырос в 2,5 раза и составил 980 миллионов долларов. При этом почти 92 процента от общего объема регионального экспорта приходится на несырьевые неэнергетические товары - этот показатель увеличился в 3,2 раза и составил 896 миллионов долларов, сообщает пресс-служба губернатора области.Экспорт машин и оборудования вырос – в 1,1 раза, продукции АПК – в 1,3 раза, продукции деревообработки – в 1,8 раза, изделий из металлов – в 2,6 раза. Наибольший рост продемонстрировал экспорт химической продукции – в 4,2 раза.Обеспечение благоприятных условий для экспортной деятельности – одно из приоритетных направлений работы регионального правительства в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", неоднократно подчеркивал губернатор Тюменской области Александр Моор.По его словам, в инвестиционной стратегии Тюменской области развитию и расширению экспорта отводится ключевое место. Основная задача – наращивание объемов несырьевого и неэнергетического экспорта, а также увеличение числа предприятий-экспортеров. По статистике видно, что в текущем году есть положительная динамика по восстановлению экспорта, который по объективным причинам снижался в 2020 году. Актуальные экономические тренды требуют и особого внимания к наиболее перспективной товарной группе внешней торговли – к экспорту услуг. Пока он составляет лишь немногим более 20 процентов от общего объема, но увеличивать его долю в регионе продолжат.

https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761630578.html

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экономика, тюмень, тюменская область, александр моор