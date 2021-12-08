https://ria.ru/20211208/eksport-1762724326.html

Экспорт российского пива в Китай за 10 месяцев вырос на 21%

Экспорт российского пива в Китай за 10 месяцев вырос на 21% - РИА Новости, 08.12.2021

Экспорт российского пива в Китай за 10 месяцев вырос на 21%

За 10 месяцев 2021 года экспорт российского пива в Китай вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 21% - до 31 миллионов литров, сообщает... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:22

2021-12-08T12:22

2021-12-08T12:22

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МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За 10 месяцев 2021 года экспорт российского пива в Китай вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 21% - до 31 миллионов литров, сообщает "Российская газета".Всего в январе-октябре 2021 года (данные по ЕАЭС за девять месяцев) российский экспорт пива увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 144 миллиона долларов. В физическом выражении поставки выросли на 17% до 308 миллионов литров, приводит данные Федеральной таможенной службы (ФТС) центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.Основными покупателями российского пива остаются страны ЕАЭС - Беларусь (90 миллионов литров, плюс 31% к уровню прошлого года) и Казахстан (57 миллионов литров, +25%). В 2021 году на третье место вышел Китай, нарастивший закупки российского пива на 21% - до 31 миллиона литров.Одной из основных причин роста экспорта эксперты называют жаркую погоду в этом году, которая была характерна для большей части земного шара. "Другим фактором является снижение курса рубля, в результате чего российские производители смогли предложить на свою экспортную продукцию более привлекательную цену", - пояснил "Агроэкспорту" председатель совета Ассоциации производителей пива (АПП) Андрей Губка.

https://ria.ru/20211207/zerno-1762533589.html

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