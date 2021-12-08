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https://ria.ru/20211208/ekonomika-1762754046.html
Эксперты смоделировали худшие последствия санкций для российской экономики
Эксперты смоделировали худшие последствия санкций для российской экономики - РИА Новости, 08.12.2021
Эксперты смоделировали худшие последствия санкций для российской экономики
Полная изоляция России от мировой финансовой системы, если США удастся добиться ее санкциями, в самом худшем сценарии может привести к экономическому кризису в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:24
2021-12-08T14:24
экономика
сша
москва
центральный банк рф (цб рф)
виктория нуланд
максим осадчий
михаил федоров
северный поток — 2
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полная изоляция России от мировой финансовой системы, если США удастся добиться ее санкциями, в самом худшем сценарии может привести к экономическому кризису в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину, заявила во вторник заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.Ранее, накануне переговоров президентов России и США, в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждается ряд жестких санкций из-за якобы готовящегося "вторжения" РФ на Украину, в том числе - отключение России от SWIFT, осложнение доступа к рынкам капитала, а также ограничения на конвертацию рубля."Иранский" сценарий"В случае введения таких мер основное давление будет оказано на простых граждан и сектор малого и среднего предпринимательства. Долгосрочные последствия от такой меры прогнозировать сложно, но по опыту Ирана транзакционные издержки точно взлетят вверх", - прокомментировал резидент экспертного клуба ЦСР Михаил Федоров.В свою очередь начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что изоляция России от финансовой системы США и ЕС может привести страну к экономическому кризису, девальвации рубля и обвалу фондового рынка, а также к ускорению инфляции и росту безработицы.В проект оборонного бюджета США, одобренный палатой представителей конгресса, не вошли анонсированные санкции против "Северного потока 2" и госдолга РФ."Следствием изоляции России от финансовой системы США и ЕС может стать замораживание средств населения в иностранной валюте в российских банках или принудительная конвертация в рубли по невыгодному курсу, запрет свободного хождения иностранной валюты, формирование черного рынка валюты. Поездки за рубеж станут недоступными для большинства россиян", - опасается Осадчий.Стимул внутреннего ростаПри этом Федоров отмечает, что Россия всегда использовала санкции против нее как стимул для внутреннего роста. "У российских экспортных компаний есть инструменты и возможности, которые помогают "разбавлять" негативный эффект от таких ограничений", - говорит он.По словам Осадчего, Банк России готовился к жестким санкциям: уже создана Национальная российская платежная система (НСПК) как аналог международных платежных систем, создан российский аналог SWIFT - система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Также ЦБ нарастил инвестиции в золото и китайские активы и сократил вложения в американские активы.Если до санкций, на конец 2013 года, американские активы составляли 30,6% в валютных активах под управлением Банка России, то на конец первого квартала 2021 года - всего 7,1%. Китайские активы на конец 2013 года даже не упоминались, а на конец первого квартала 2021 года их доля достигла 14,2% (2-е место после золота в активах Банка России). Лидером же инвестиций ЦБ стало золото - 21,5% на конец первого квартала 2021 года, тогда как перед санкциями его доля была пренебрежимо мала, пояснил аналитик.Федоров, кроме того, отметил, что цифровой рубль может оказаться тем инструментом, который стабилизирует последствия от ограничений такого рода.
https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762638162.html
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сша
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экономика, сша, москва, центральный банк рф (цб рф), виктория нуланд, максим осадчий, михаил федоров, северный поток — 2, россия
14:24 08.12.2021
 
Эксперты смоделировали худшие последствия санкций для российской экономики

Эксперты заявили, что изоляция России от финансовой системы может привести к кризису

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБольшой Москворецкий мост в Москве
Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полная изоляция России от мировой финансовой системы, если США удастся добиться ее санкциями, в самом худшем сценарии может привести к экономическому кризису в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину, заявила во вторник заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 19:18
В США предложили ввести против России "каскадные" санкции
Ранее, накануне переговоров президентов России и США, в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждается ряд жестких санкций из-за якобы готовящегося "вторжения" РФ на Украину, в том числе - отключение России от SWIFT, осложнение доступа к рынкам капитала, а также ограничения на конвертацию рубля.

"Иранский" сценарий

"В случае введения таких мер основное давление будет оказано на простых граждан и сектор малого и среднего предпринимательства. Долгосрочные последствия от такой меры прогнозировать сложно, но по опыту Ирана транзакционные издержки точно взлетят вверх", - прокомментировал резидент экспертного клуба ЦСР Михаил Федоров.
В свою очередь начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что изоляция России от финансовой системы США и ЕС может привести страну к экономическому кризису, девальвации рубля и обвалу фондового рынка, а также к ускорению инфляции и росту безработицы.

"Особенно тяжелыми могут быть последствия, если финансовые санкции будут дополнены внешнеторговыми, в частности, направленными против "Северного потока — 2", - считает эксперт. Вместе с тем Осадчий уверен, что зависимость ЕС от российского газа снижает вероятность "иранского" сценария.

В проект оборонного бюджета США, одобренный палатой представителей конгресса, не вошли анонсированные санкции против "Северного потока 2" и госдолга РФ.
"Следствием изоляции России от финансовой системы США и ЕС может стать замораживание средств населения в иностранной валюте в российских банках или принудительная конвертация в рубли по невыгодному курсу, запрет свободного хождения иностранной валюты, формирование черного рынка валюты. Поездки за рубеж станут недоступными для большинства россиян", - опасается Осадчий.
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России

Стимул внутреннего роста

При этом Федоров отмечает, что Россия всегда использовала санкции против нее как стимул для внутреннего роста. "У российских экспортных компаний есть инструменты и возможности, которые помогают "разбавлять" негативный эффект от таких ограничений", - говорит он.
По словам Осадчего, Банк России готовился к жестким санкциям: уже создана Национальная российская платежная система (НСПК) как аналог международных платежных систем, создан российский аналог SWIFT - система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Также ЦБ нарастил инвестиции в золото и китайские активы и сократил вложения в американские активы.
Если до санкций, на конец 2013 года, американские активы составляли 30,6% в валютных активах под управлением Банка России, то на конец первого квартала 2021 года - всего 7,1%. Китайские активы на конец 2013 года даже не упоминались, а на конец первого квартала 2021 года их доля достигла 14,2% (2-е место после золота в активах Банка России). Лидером же инвестиций ЦБ стало золото - 21,5% на конец первого квартала 2021 года, тогда как перед санкциями его доля была пренебрежимо мала, пояснил аналитик.
Федоров, кроме того, отметил, что цифровой рубль может оказаться тем инструментом, который стабилизирует последствия от ограничений такого рода.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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Сенатор США заявил, что разрабатывает "мать всех санкций" против России
 
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