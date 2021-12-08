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Песчаная буря обрушилась на Каир и средиземноморское побережье Египта

Песчаная буря обрушилась на Каир и средиземноморское побережье Египта - РИА Новости, 08.12.2021

Песчаная буря обрушилась на Каир и средиземноморское побережье Египта

Песчаная буря пришла в столицу Египта Каир и на средиземноморское побережье страны, на работе аэропорта стихия пока не сказалась, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:27

2021-12-08T18:27

2021-12-08T18:27

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КАИР, 8 дек – РИА Новости. Песчаная буря пришла в столицу Египта Каир и на средиземноморское побережье страны, на работе аэропорта стихия пока не сказалась, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщило Генеральное управление метеорологии Египта, спутниковые снимки указывают на песчаную бурю над Каиром и средиземноморским побережьем Египта, ожидается, что буря охватит остальные регионы в ближайшие часы.В столице и ее окрестностях наблюдается ураганный ветер с порывами до 15 метров в секунду, видимость уменьшилась до двух километров. Поверхности мгновенно покрываются тонким слоем рыжего пустынного песка. Температура днем не превышает 17 градусов, а ночная – 10. В Средиземном море наблюдаются волны высотой в 4-5 метров.В колл-центре международного аэропорта Каира сообщили РИА Новости, что рейсы принимаются и отправляются без особых задержек, несмотря на нестабильную погоду.Метеорологи советуют избегать нахождения близ высоких деревьев и рекламных столбов, водить автомобили с осторожностью из-за низкой видимости, а страдающим от аллергии и заболеваний верхних дыхательных путей рекомендуется оставаться дома. Ожидается, что буря сменится ливнями на средиземноморском побережье.

https://ria.ru/20211206/egipet-1762404244.html

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