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В Египте начнут регулярно проверять отели и дайвинг-центры
В Египте начнут регулярно проверять отели и дайвинг-центры - РИА Новости, 08.12.2021
В Египте начнут регулярно проверять отели и дайвинг-центры
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подписал постановление о формировании постоянных комитетов, контролирующих деятельность отелей и дайвинг-центров в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:41
2021-12-08T14:41
2021-12-08T14:41
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египет
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подписал постановление о формировании постоянных комитетов, контролирующих деятельность отелей и дайвинг-центров в стране, сообщает АТОР.Комитет по надзору за качеством и безопасностью продуктов питания в объектах размещения и туристических заведениях возглавит представитель министерства туризма и древностей. Задача нового органа – регулярно проверять исполнение протоколов здоровья.Уточняется, что подобный опыт в Египте уже есть: после отравления отдыхающих в одном из отелей Хургады был проведен ряд проверок, по итогам которых закрыли девять гостиниц, а еще 30 понизили "звездность".Координационный комитет по наблюдению за дайв-центрами займется расследованиями жалоб, нарушений и несчастных случаев при погружениях, проведением внезапных проверок школ и центров на наличие необходимых лицензий и разрешений, а также борьбой с нелегальным бизнесом в сфере дайвинга.
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безопасность, египет, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, отели, гостиницы, туризм
В Египте начнут регулярно проверять отели и дайвинг-центры
В Египте начнут работать комитеты, контролирующие работу отелей и дайвинг-центров