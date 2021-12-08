https://ria.ru/20211208/egipet-1762736921.html

В Египте начнут регулярно проверять отели и дайвинг-центры

В Египте начнут регулярно проверять отели и дайвинг-центры - РИА Новости, 08.12.2021

В Египте начнут регулярно проверять отели и дайвинг-центры

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подписал постановление о формировании постоянных комитетов, контролирующих деятельность отелей и дайвинг-центров в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:41

2021-12-08T14:41

2021-12-08T14:41

туризм

безопасность

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подписал постановление о формировании постоянных комитетов, контролирующих деятельность отелей и дайвинг-центров в стране, сообщает АТОР.Комитет по надзору за качеством и безопасностью продуктов питания в объектах размещения и туристических заведениях возглавит представитель министерства туризма и древностей. Задача нового органа – регулярно проверять исполнение протоколов здоровья.Уточняется, что подобный опыт в Египте уже есть: после отравления отдыхающих в одном из отелей Хургады был проведен ряд проверок, по итогам которых закрыли девять гостиниц, а еще 30 понизили "звездность".Координационный комитет по наблюдению за дайв-центрами займется расследованиями жалоб, нарушений и несчастных случаев при погружениях, проведением внезапных проверок школ и центров на наличие необходимых лицензий и разрешений, а также борьбой с нелегальным бизнесом в сфере дайвинга.

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египет

хургада

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