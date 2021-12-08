https://ria.ru/20211208/dtp-1762736091.html

В Сочи оторвавшийся от грузовика прицеп убил пассажирку легковой машины

В Сочи оторвавшийся от грузовика прицеп убил пассажирку легковой машины - РИА Новости, 08.12.2021

В Сочи оторвавшийся от грузовика прицеп убил пассажирку легковой машины

Прицеп с трубами оторвался от большегруза и врезался в следовавший позади Mercedes в Лазаревском районе Сочи, один человек погиб, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:05

2021-12-08T13:05

2021-12-08T13:05

происшествия

краснодарский край

сочи

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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СОЧИ, 8 дек – РИА Новости. Прицеп с трубами оторвался от большегруза и врезался в следовавший позади Mercedes в Лазаревском районе Сочи, один человек погиб, сообщили РИА Новости в городском ГИБДД."Седьмого декабря около 20.40 на Мамайском перевале (направление из Сочи в сторону Дагомыса – ред.) у автомобиля Scania оторвало прицеп с грузом – трубами. На подъёме прицеп скатился назад и наехал на двигающийся в попутном направлении автомобиль Mercedes", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что пассажирка Mercedes с тяжелыми травмами и без сознания была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.

https://ria.ru/20211101/tramvay-1757299043.html

краснодарский край

сочи

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происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто