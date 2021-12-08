https://ria.ru/20211208/dorogi-1762697277.html

В Липецкой области отремонтировали около 600 километров дорог

В Липецкой области отремонтировали около 600 километров дорог - РИА Новости, 08.12.2021

В Липецкой области отремонтировали около 600 километров дорог

В Липецкой области приведены в порядок около 600 километров автодорог, это и межмуниципальные трассы, и уличная сеть городов, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:33

2021-12-08T10:33

2021-12-08T10:33

липецкая область

автомобильные дороги

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. В Липецкой области приведены в порядок около 600 километров автодорог, это и межмуниципальные трассы, и уличная сеть городов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, финансирование дорожной деятельности в текущем году составило 10,1 миллиарда рублей, из них 4,1 миллиарда рублей - средства национального проекта "Безопасные качественные дороги". На региональных дорогах всего отремонтированы 57 объектов.Артамонов отметил, что за год работы в Центре управления регионом были обработаны и проанализированы 6470 сообщений по дорожной тематике. Каждое пятое сообщение от жителей региона касалось ям и выбоин на дорогах. По итогам доклада специалистов ЦУРа с указанием проблемных участков дорог, было выделено дополнительно 100 миллионов рублей на срочный ремонт."В этом году мы отремонтировали рекордное для региона количество дорог. При этом большое внимание уделили муниципалитетам. Жителям всех населённых пунктов нужны качественные и безопасные дороги", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211206/investitsii-1762347662.html

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автомобильные дороги, игорь артамонов