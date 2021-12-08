Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211208/dom-1762717581.html
Особняк из "Один дома" сдали на Airbnb меньше чем за час
Особняк из "Один дома" сдали на Airbnb меньше чем за час - РИА Новости, 08.12.2021
Особняк из "Один дома" сдали на Airbnb меньше чем за час
Особняк, в котором жили герои фильма "Один дома", сдали на Airbnb меньше чем за час. В новой версии объявления указано, что бронирование недоступно, сообщает... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:53
2021-12-08T12:53
культура
сша
чикаго
airbnb
новости культуры
кино и сериалы
маколей калкин
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762718731_0:145:2706:1667_1920x0_80_0_0_7092d2eb6cfec36fe7baed271c2e0b5a.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Особняк, в котором жили герои фильма "Один дома", сдали на Airbnb меньше чем за час. В новой версии объявления указано, что бронирование недоступно, сообщает NBC Chicago. В знаменитом доме Маккалистеров, расположенном в пригороде Чикаго, предлагалось две комнаты для размещения четырех гостей на одну ночь. Услуга стоила 25 долларов США. Доступной планировалось сделать только одну дату — 12 декабря. Через час после открытия бронирования это действие было уже недоступно.А те счастливчики, которые успели забронировать дом, вскоре смогут насладиться уютной рождественской обстановкой, устроить ужин при свечах с макаронами, приготовленными в микроволновке и, возможно, даже попасть в одну из ловушек Кевина — но это не точно.В правилах дома прописано, что в него нельзя заселяться с домашними животными, запрещено курение и, как ни странно, не допускаются дети. Комедийный фильм "Один дома" вышел на экраны в 1990 году. Роль главного героя Кевина Маккаллистера исполнил Маколей Калкин. Перед самым Рождеством родители случайно забывают его дома и улетают на каникулы в Париж. Ребенку приходится самостоятельно готовится к празднику, а заодно бороться с двумя грабителями.
https://ria.ru/20211013/trailer-1754344988.html
сша
чикаго
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762718731_145:0:2561:1812_1920x0_80_0_0_c47843e971dea71273ad4811ce211348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, чикаго, airbnb, новости культуры, кино и сериалы, маколей калкин, париж, новости - туризм
12:53 08.12.2021
 
Особняк из "Один дома" сдали на Airbnb меньше чем за час

Особняк из "Один дома" сдали на Airbnb меньше чем за час

© Фото : AirbnbОсобняк из фильма "Один дома"
Особняк из фильма Один дома - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : Airbnb
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Особняк, в котором жили герои фильма "Один дома", сдали на Airbnb меньше чем за час. В новой версии объявления указано, что бронирование недоступно, сообщает NBC Chicago.
В знаменитом доме Маккалистеров, расположенном в пригороде Чикаго, предлагалось две комнаты для размещения четырех гостей на одну ночь. Услуга стоила 25 долларов США. Доступной планировалось сделать только одну дату — 12 декабря. Через час после открытия бронирования это действие было уже недоступно.

"Извините, проживание в духе "Один дома" забронировано и больше недоступно", — указано в объявлении.

А те счастливчики, которые успели забронировать дом, вскоре смогут насладиться уютной рождественской обстановкой, устроить ужин при свечах с макаронами, приготовленными в микроволновке и, возможно, даже попасть в одну из ловушек Кевина — но это не точно.
© Фото : AirbnbОсобняк из фильма "Один дома"
Особняк из фильма Один дома - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : Airbnb
Особняк из фильма "Один дома"
В правилах дома прописано, что в него нельзя заселяться с домашними животными, запрещено курение и, как ни странно, не допускаются дети.
Комедийный фильм "Один дома" вышел на экраны в 1990 году. Роль главного героя Кевина Маккаллистера исполнил Маколей Калкин. Перед самым Рождеством родители случайно забывают его дома и улетают на каникулы в Париж. Ребенку приходится самостоятельно готовится к празднику, а заодно бороться с двумя грабителями.
Кадр из фильма Один дома
13 октября, 13:05Культура
В Сети раскритиковали ремейк "Один дома" после появления трейлера фильма
 
КультураСШАЧикагоAirbnbНовости культурыКино и сериалыМаколей КалкинПарижНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
23:28"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный