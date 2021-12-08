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Особняк из "Один дома" сдали на Airbnb меньше чем за час

Особняк из "Один дома" сдали на Airbnb меньше чем за час - РИА Новости, 08.12.2021

Особняк из "Один дома" сдали на Airbnb меньше чем за час

Особняк, в котором жили герои фильма "Один дома", сдали на Airbnb меньше чем за час. В новой версии объявления указано, что бронирование недоступно, сообщает... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:53

2021-12-08T12:53

2021-12-08T12:53

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париж

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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Особняк, в котором жили герои фильма "Один дома", сдали на Airbnb меньше чем за час. В новой версии объявления указано, что бронирование недоступно, сообщает NBC Chicago. В знаменитом доме Маккалистеров, расположенном в пригороде Чикаго, предлагалось две комнаты для размещения четырех гостей на одну ночь. Услуга стоила 25 долларов США. Доступной планировалось сделать только одну дату — 12 декабря. Через час после открытия бронирования это действие было уже недоступно.А те счастливчики, которые успели забронировать дом, вскоре смогут насладиться уютной рождественской обстановкой, устроить ужин при свечах с макаронами, приготовленными в микроволновке и, возможно, даже попасть в одну из ловушек Кевина — но это не точно.В правилах дома прописано, что в него нельзя заселяться с домашними животными, запрещено курение и, как ни странно, не допускаются дети. Комедийный фильм "Один дома" вышел на экраны в 1990 году. Роль главного героя Кевина Маккаллистера исполнил Маколей Калкин. Перед самым Рождеством родители случайно забывают его дома и улетают на каникулы в Париж. Ребенку приходится самостоятельно готовится к празднику, а заодно бороться с двумя грабителями.

https://ria.ru/20211013/trailer-1754344988.html

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сша, чикаго, airbnb, новости культуры, кино и сериалы, маколей калкин, париж, новости - туризм