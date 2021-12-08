https://ria.ru/20211208/dialog-1762835959.html

В ООН заявили, что приветствуют диалог между Россией и США

В ООН заявили, что приветствуют диалог между Россией и США - РИА Новости, 08.12.2021

В ООН заявили, что приветствуют диалог между Россией и США

ООН будет приветствовать диалог между Россией и НАТО, в организации надеются, что он приведет к деэскалации напряженности, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T20:40

2021-12-08T20:40

2021-12-08T20:40

в мире

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ООН, 8 дек – РИА Новости. ООН будет приветствовать диалог между Россией и НАТО, в организации надеются, что он приведет к деэскалации напряженности, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Отвечая на просьбу прокомментировать заявление лидера США Джо Байдена о возможных встречах представителей стран НАТО и России, Дюжаррик заявил: "Мы приветствуем диалог между РФ и США. Если он расширится и на страны НАТО, мы будем приветствовать и его. Мы надеемся, диалог приведет к деэскалации напряженности, которую мы наблюдаем".

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762800060.html

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в мире, сша, оон, джо байден, нато, стефан дюжаррик, россия