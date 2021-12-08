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В ООН заявили, что приветствуют диалог между Россией и США
В ООН заявили, что приветствуют диалог между Россией и США - РИА Новости, 08.12.2021
В ООН заявили, что приветствуют диалог между Россией и США
ООН будет приветствовать диалог между Россией и НАТО, в организации надеются, что он приведет к деэскалации напряженности, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T20:40
2021-12-08T20:40
2021-12-08T20:40
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ООН, 8 дек – РИА Новости. ООН будет приветствовать диалог между Россией и НАТО, в организации надеются, что он приведет к деэскалации напряженности, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Отвечая на просьбу прокомментировать заявление лидера США Джо Байдена о возможных встречах представителей стран НАТО и России, Дюжаррик заявил: "Мы приветствуем диалог между РФ и США. Если он расширится и на страны НАТО, мы будем приветствовать и его. Мы надеемся, диалог приведет к деэскалации напряженности, которую мы наблюдаем".
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в мире, сша, оон, джо байден, нато, стефан дюжаррик, россия
В ООН заявили, что приветствуют диалог между Россией и США
Представитель генсека ООН Дюжаррик: организация приветствует диалог России и США