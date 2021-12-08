https://ria.ru/20211208/dialog-1762800863.html
Путин оценил возможность продолжения диалога с США
Путин оценил возможность продолжения диалога с США - РИА Новости, 08.12.2021
Путин оценил возможность продолжения диалога с США
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги переговоров с президентом США Джо Байденом, заявил, что есть возможность продолжить диалог, и это самое главное. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:11
2021-12-08T17:11
2021-12-08T18:02
в мире
сша
владимир путин
джо байден
россия
греция
кириакос мицотакис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_0:76:3243:1900_1920x0_80_0_0_5471856a9cefe559ff1d47427b7c7713.jpg
СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги переговоров с президентом США Джо Байденом, заявил, что есть возможность продолжить диалог, и это самое главное.Переговоры Путина и Байдена прошли во вторник в онлайн-режиме. Лидеры беседовали два часа."У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется - это самое главное", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
https://ria.ru/20211208/dipmissii-1762777785.html
сша
россия
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_213:59:2865:2048_1920x0_80_0_0_93d355ccf0ab10c5df7d902edd0daabb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия, греция, кириакос мицотакис
17:11 08.12.2021 (обновлено: 18:02 08.12.2021)
Путин оценил возможность продолжения диалога с США
Президент Путин оценил возможность продолжения диалога с США