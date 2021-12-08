https://ria.ru/20211208/dialog-1762800863.html

Путин оценил возможность продолжения диалога с США

Путин оценил возможность продолжения диалога с США - РИА Новости, 08.12.2021

Путин оценил возможность продолжения диалога с США

Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги переговоров с президентом США Джо Байденом, заявил, что есть возможность продолжить диалог, и это самое главное. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:11

2021-12-08T17:11

2021-12-08T18:02

в мире

сша

владимир путин

джо байден

россия

греция

кириакос мицотакис

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги переговоров с президентом США Джо Байденом, заявил, что есть возможность продолжить диалог, и это самое главное.Переговоры Путина и Байдена прошли во вторник в онлайн-режиме. Лидеры беседовали два часа."У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется - это самое главное", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

https://ria.ru/20211208/dipmissii-1762777785.html

сша

россия

греция

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия, греция, кириакос мицотакис