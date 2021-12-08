Порошенко назвал диалог Байдена с Путиным нужным для предотвращения войны
Экс-президент Украины Порошенко: диалог Байдена с Путиным нужен для предотвращения войны
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина по поводу так называемой эскалации российской агрессии против Украины является "необходимым шагом для предотвращения войны" и приветствовал готовность Вашингтона ввести санкции.
Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Байден проинформировал Путина, что США готовят масштабные санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
"Разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины – необходимый шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано еще много. Исключительно важно то, что президент Байден в переговорах выступал скоординировано и единым фронтом с союзниками по НАТО", - написал Порошенко в Facebook.
Он также приветствовал готовность США ввести санкции против РФ в случае эскалации ситуации. "Полностью поддерживаем подход по так называемым двум Д – призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования. Считаем, что такой подход должен быть усилен третьим Д – деоккупацией украинских территорий Донбасса и Крыма. Убеждены, что активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели", - считает Порошенко.
Экс-президент также заявил, что украинские власти должны сделать все возможное для активной координации усилий с союзниками для усиления давления на РФ.
"Создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть. Также очень важно, чтобы Зеленский прекратил ложную политику "партнеронезависимости", восстановил субъектность страны, отказался от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, и приобщился к дипломатическим усилиям партнеров", - считает Порошенко.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.