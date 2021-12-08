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Порошенко назвал диалог Байдена с Путиным нужным для предотвращения войны

Порошенко назвал диалог Байдена с Путиным нужным для предотвращения войны - РИА Новости, 08.12.2021

Порошенко назвал диалог Байдена с Путиным нужным для предотвращения войны

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина по поводу так называемой эскалации российской... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:55

2021-12-08T16:55

2021-12-08T16:55

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петр порошенко

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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина по поводу так называемой эскалации российской агрессии против Украины является "необходимым шагом для предотвращения войны" и приветствовал готовность Вашингтона ввести санкции.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Байден проинформировал Путина, что США готовят масштабные санкции на случай дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины."Разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины – необходимый шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано еще много. Исключительно важно то, что президент Байден в переговорах выступал скоординировано и единым фронтом с союзниками по НАТО", - написал Порошенко в Facebook.Он также приветствовал готовность США ввести санкции против РФ в случае эскалации ситуации. "Полностью поддерживаем подход по так называемым двум Д – призыв к немедленной деэскалации и дипломатическому пути урегулирования. Считаем, что такой подход должен быть усилен третьим Д – деоккупацией украинских территорий Донбасса и Крыма. Убеждены, что активное вовлечение Вашингтона в эти процессы способствовало бы достижению этой цели", - считает Порошенко.Экс-президент также заявил, что украинские власти должны сделать все возможное для активной координации усилий с союзниками для усиления давления на РФ."Создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть. Также очень важно, чтобы Зеленский прекратил ложную политику "партнеронезависимости", восстановил субъектность страны, отказался от соблазна сепаратных переговоров с Путиным, ведущих к капитуляции, и приобщился к дипломатическим усилиям партнеров", - считает Порошенко.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762699553.html

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html

https://ria.ru/20211207/evakuatsiya-1762623241.html

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