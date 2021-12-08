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В Воронеже ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку

В Воронеже ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку - РИА Новости, 08.12.2021

В Воронеже ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку

В Воронежской области полицейские и волонтеры разыскивают девочку, более суток не появлявшуюся дома. Об этом сообщило местное отделение поискового отряда... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:34

2021-12-08T12:34

2021-12-08T13:25

происшествия

воронеж

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 8 дек — РИА Новости. В Воронежской области полицейские и волонтеры разыскивают девочку, более суток не появлявшуюся дома. Об этом сообщило местное отделение поискового отряда "ЛизаАлерт"."Пропала (школьница. — Прим. ред.) 11 лет, город Воронеж. Седьмого декабря 2021 года ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно", — говорится в записи на странице сообщества в соцсети "ВКонтакте" .Девочка была одета в черный пуховик, голубую рубашку, черные колготки, черные сапоги, светло-коричневую шапку. С собой у ребенка черный рюкзак.Представитель регионального управления СК сообщил РИА Новости, что ведомство ведет доследственную проверку.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

воронеж

воронежская область

россия

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происшествия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия