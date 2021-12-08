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В Воронеже ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку
В Воронеже ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку - РИА Новости, 08.12.2021
В Воронеже ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку
В Воронежской области полицейские и волонтеры разыскивают девочку, более суток не появлявшуюся дома. Об этом сообщило местное отделение поискового отряда... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:34
2021-12-08T13:25
происшествия
воронеж
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 8 дек — РИА Новости. В Воронежской области полицейские и волонтеры разыскивают девочку, более суток не появлявшуюся дома. Об этом сообщило местное отделение поискового отряда "ЛизаАлерт"."Пропала (школьница. — Прим. ред.) 11 лет, город Воронеж. Седьмого декабря 2021 года ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно", — говорится в записи на странице сообщества в соцсети "ВКонтакте" .Девочка была одета в черный пуховик, голубую рубашку, черные колготки, черные сапоги, светло-коричневую шапку. С собой у ребенка черный рюкзак.Представитель регионального управления СК сообщил РИА Новости, что ведомство ведет доследственную проверку.
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происшествия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:34 08.12.2021 (обновлено: 13:25 08.12.2021)
 
В Воронеже ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку

В Воронеже полиция и волонтеры ищут пропавшую одиннадцатилетнюю школьницу

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
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ВОРОНЕЖ, 8 дек — РИА Новости. В Воронежской области полицейские и волонтеры разыскивают девочку, более суток не появлявшуюся дома. Об этом сообщило местное отделение поискового отряда "ЛизаАлерт".
"Пропала (школьница. — Прим. ред.) 11 лет, город Воронеж. Седьмого декабря 2021 года ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно", — говорится в записи на странице сообщества в соцсети "ВКонтакте" .
Девочка была одета в черный пуховик, голубую рубашку, черные колготки, черные сапоги, светло-коричневую шапку. С собой у ребенка черный рюкзак.
Представитель регионального управления СК сообщил РИА Новости, что ведомство ведет доследственную проверку.
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ПроисшествияВоронежВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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