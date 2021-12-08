https://ria.ru/20211208/detsady-1762686475.html

На строительство детских садов с яслями направят более 917 миллионов рублей

На строительство детских садов с яслями направят более 917 миллионов рублей - РИА Новости, 08.12.2021

На строительство детских садов с яслями направят более 917 миллионов рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого регионам будет направлено дополнительное финансирование в размере 917 миллионов... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:07

2021-12-08T09:07

2021-12-08T09:07

общество

челябинская область

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого регионам будет направлено дополнительное финансирование в размере 917 миллионов рублей на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет, сообщает пресс-служба кабмина."Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование в 2021 году на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет. Распоряжение о распределении на эти цели 917,2 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что финансирование будет направлено в семь регионов: Башкортостан, Якутию, Удмуртию, Чечню, Оренбургскую, Тюменскую и Челябинскую области.За счет средств регионы смогут построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами, всего в этих субъектах появится 1 250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет, уточняет кабмин."Повышение доступности дошкольных организаций для детей до трех лет поможет повысить рождаемость и при необходимости позволит родителям раньше выходить на работу", - добавляется в сообщении.Также отмечается, что всего в этом году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста в федеральном бюджете предусмотрено более 33 миллиардов рублей, в 2022 году - более 1,3 миллиарда, в 2023 году - более 3 миллиардов. Работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие занятости", который входит в состав национального проекта "Демография".

https://ria.ru/20211109/nalog-1758163414.html

https://ria.ru/20211001/vyplata-1752593474.html

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общество, челябинская область, правительство рф, михаил мишустин, россия