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На строительство детских садов с яслями направят более 917 миллионов рублей
На строительство детских садов с яслями направят более 917 миллионов рублей - РИА Новости, 08.12.2021
На строительство детских садов с яслями направят более 917 миллионов рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого регионам будет направлено дополнительное финансирование в размере 917 миллионов... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:07
2021-12-08T09:07
2021-12-08T09:07
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челябинская область
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого регионам будет направлено дополнительное финансирование в размере 917 миллионов рублей на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет, сообщает пресс-служба кабмина."Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование в 2021 году на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет. Распоряжение о распределении на эти цели 917,2 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что финансирование будет направлено в семь регионов: Башкортостан, Якутию, Удмуртию, Чечню, Оренбургскую, Тюменскую и Челябинскую области.За счет средств регионы смогут построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами, всего в этих субъектах появится 1 250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет, уточняет кабмин."Повышение доступности дошкольных организаций для детей до трех лет поможет повысить рождаемость и при необходимости позволит родителям раньше выходить на работу", - добавляется в сообщении.Также отмечается, что всего в этом году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста в федеральном бюджете предусмотрено более 33 миллиардов рублей, в 2022 году - более 1,3 миллиарда, в 2023 году - более 3 миллиардов. Работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие занятости", который входит в состав национального проекта "Демография".
https://ria.ru/20211109/nalog-1758163414.html
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общество, челябинская область, правительство рф, михаил мишустин, россия
На строительство детских садов с яслями направят более 917 миллионов рублей
Правительство направит 917,2 миллиона рублей на строительство детских садов с яслями
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал распоряжение, на основании которого регионам будет направлено дополнительное финансирование в размере 917 миллионов рублей на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет, сообщает пресс-служба кабмина.
"Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование в 2021 году на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет. Распоряжение о распределении на эти цели 917,2 миллиона рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что финансирование будет направлено в семь регионов: Башкортостан, Якутию, Удмуртию, Чечню, Оренбургскую, Тюменскую и Челябинскую области
.
За счет средств регионы смогут построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами, всего в этих субъектах появится 1 250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет, уточняет кабмин.
"Повышение доступности дошкольных организаций для детей до трех лет поможет повысить рождаемость и при необходимости позволит родителям раньше выходить на работу", - добавляется в сообщении.
Также отмечается, что всего в этом году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста в федеральном бюджете предусмотрено более 33 миллиардов рублей, в 2022 году - более 1,3 миллиарда, в 2023 году - более 3 миллиардов. Работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие занятости", который входит в состав национального проекта "Демография".