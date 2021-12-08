https://ria.ru/20211208/defitsit-1762842316.html

Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа

Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа - РИА Новости, 08.12.2021

Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа

Газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими, а зимний сезон, вероятно, будет... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T21:38

2021-12-08T21:38

2021-12-08T23:51

экономика

хьюстон

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pgnig

западная европа

цены на нефть

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ХЬЮСТОН (США), 8 дек — РИА Новости. Газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими, а зимний сезон, вероятно, будет тяжелым, заявил РИА Новости заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский.При этом в Польше готовы к зимним холодам, так как ее хранилища "заполнены газом примерно на 97%", добавил замглавы концерна."Мы готовы к зиме. Вместе с тем, мы понимаем, что у Западной Европы есть проблемы с этим", — указал Вацлавский.Топ-менеджер выделил три фактора, которые определят, как регион справится с холодами."Первое — то, насколько тяжелой будет зима. Если она будет тяжелой, то могут возникнуть отдельные, локальные проблемы. Блэкаута не будет", — считает он.Вторым фактором он назвал количество газа, которое "Газпром" закачает в ПГХ. По мнению Вацлавского, сейчас этого объема "недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение"."Третье — поставки спотового газа из США, который может помочь восполнить его нехватку в Европе", — добавил собеседник агентства.Сегодня впервые c октября цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров — она выросла почти на восемь процентов. По прогнозам PGNiG стоимость топлива останется на очень высоком уровне примерно до марта-апреля следующего года, а после упадет.На протяжении всей осени европейский газовый рынок лихорадило: если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а 6 октября установили исторический рекорд — 1937 долларов. Эксперты объясняли это низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.В ноябре на фоне сообщений о том, что "Газпром" увеличил закачку топлива в европейские ПХГ, цены пошли вниз, но затем опять подскочили выше 1100 долларов. Поводом для этого стали новости о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20211208/gazprom-1762843362.html

https://ria.ru/20211208/gaz-1762782824.html

https://ria.ru/20211206/ideya-1762424723.html

хьюстон

европа

западная европа

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экономика, хьюстон, европа, pgnig, западная европа, цены на нефть