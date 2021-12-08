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Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа
Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа - РИА Новости, 08.12.2021
Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа
Газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими, а зимний сезон, вероятно, будет... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T21:38
2021-12-08T21:38
2021-12-08T23:51
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ХЬЮСТОН (США), 8 дек — РИА Новости. Газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими, а зимний сезон, вероятно, будет тяжелым, заявил РИА Новости заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский.При этом в Польше готовы к зимним холодам, так как ее хранилища "заполнены газом примерно на 97%", добавил замглавы концерна."Мы готовы к зиме. Вместе с тем, мы понимаем, что у Западной Европы есть проблемы с этим", — указал Вацлавский.Топ-менеджер выделил три фактора, которые определят, как регион справится с холодами."Первое — то, насколько тяжелой будет зима. Если она будет тяжелой, то могут возникнуть отдельные, локальные проблемы. Блэкаута не будет", — считает он.Вторым фактором он назвал количество газа, которое "Газпром" закачает в ПГХ. По мнению Вацлавского, сейчас этого объема "недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение"."Третье — поставки спотового газа из США, который может помочь восполнить его нехватку в Европе", — добавил собеседник агентства.Сегодня впервые c октября цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров — она выросла почти на восемь процентов. По прогнозам PGNiG стоимость топлива останется на очень высоком уровне примерно до марта-апреля следующего года, а после упадет.На протяжении всей осени европейский газовый рынок лихорадило: если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а 6 октября установили исторический рекорд — 1937 долларов. Эксперты объясняли это низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.В ноябре на фоне сообщений о том, что "Газпром" увеличил закачку топлива в европейские ПХГ, цены пошли вниз, но затем опять подскочили выше 1100 долларов. Поводом для этого стали новости о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".
https://ria.ru/20211208/gazprom-1762843362.html
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экономика, хьюстон, европа, pgnig, западная европа, цены на нефть
21:38 08.12.2021 (обновлено: 23:51 08.12.2021)
Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа
Замглавы PGNiG Вацлавский предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа
ХЬЮСТОН (США), 8 дек — РИА Новости.
Газовые хранилища в странах Западной Европы
заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими, а зимний сезон, вероятно, будет тяжелым, заявил РИА Новости заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG
Пшемыслав Вацлавский.
"Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой", — сказал он на полях XXIII Мирового нефтяного конгресса, проходящего в Хьюстоне.
При этом в Польше готовы к зимним холодам, так как ее хранилища "заполнены газом примерно на 97%", добавил замглавы концерна.
"Мы готовы к зиме. Вместе с тем, мы понимаем, что у Западной Европы есть проблемы с этим", — указал Вацлавский.
Топ-менеджер выделил три фактора, которые определят, как регион справится с холодами.
"Первое — то, насколько тяжелой будет зима. Если она будет тяжелой, то могут возникнуть отдельные, локальные проблемы. Блэкаута не будет", — считает он.
Вторым фактором он назвал количество газа, которое "Газпром" закачает в ПГХ. По мнению Вацлавского, сейчас этого объема "недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение".
"Третье — поставки спотового газа из США, который может помочь восполнить его нехватку в Европе", — добавил собеседник агентства.
Сегодня впервые c октября цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров — она выросла почти на восемь процентов. По прогнозам PGNiG стоимость топлива останется на очень высоком уровне примерно до марта-апреля следующего года, а после упадет.
"Что это означает? Снижение будет существенным, однако все равно цены стабилизируются на гораздо более высоком уровне, нежели это было в прошлом", — пояснил Вацлавский.
На протяжении всей осени европейский газовый рынок лихорадило: если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а 6 октября установили исторический рекорд — 1937 долларов. Эксперты объясняли это низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии
.
В ноябре на фоне сообщений о том, что "Газпром
" увеличил закачку топлива в европейские ПХГ, цены пошли вниз, но затем опять подскочили выше 1100 долларов. Поводом для этого стали новости о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG
как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2
".