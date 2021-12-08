https://ria.ru/20211208/chrome-1762730009.html

Названы самые полезные расширения для браузера Chrome

Названы самые полезные расширения для браузера Chrome - РИА Новости, 08.12.2021

Названы самые полезные расширения для браузера Chrome

Google назвал наиболее полезные расширения для своего фирменного браузера Chrome в 2021 году. Список появился в официальном блоге браузера. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:37

2021-12-08T12:37

2021-12-08T12:37

наука

технологии

google

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Google назвал наиболее полезные расширения для своего фирменного браузера Chrome в 2021 году. Список появился в официальном блоге браузера.В компании выделили несколько категорий расширений, которые работают в рамках экосистемы Chrome — это "Общение", "Производительность", "Обучение" и "Разное". Google подчеркивает, что именно эти приложения делают нахождение пользователя в Интернете более простым, продуктивным и персонализированным.Так, расширение Loom позволяет делать записи экрана, голоса или видео со встроенной камеры, с последующей отправкой сообщений. Приложение Dark Reader позволяет включать темный режим, снижая нагрузку на глаза. Toucan помогает в изучении иностранных языков, переводя отдельные слова в предложениях на сайте с учетом контекста.В преддверии Нового года в браузере Chrome появилась отдельная вкладка в магазине приложений, где собрана коллекция наиболее ценных расширений в 2021-м.

https://ria.ru/20211020/pixel-1755356065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google