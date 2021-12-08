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Названы самые полезные расширения для браузера Chrome
Названы самые полезные расширения для браузера Chrome - РИА Новости, 08.12.2021
Названы самые полезные расширения для браузера Chrome
Google назвал наиболее полезные расширения для своего фирменного браузера Chrome в 2021 году. Список появился в официальном блоге браузера. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T12:37
2021-12-08T12:37
2021-12-08T12:37
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технологии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Google назвал наиболее полезные расширения для своего фирменного браузера Chrome в 2021 году. Список появился в официальном блоге браузера.В компании выделили несколько категорий расширений, которые работают в рамках экосистемы Chrome — это "Общение", "Производительность", "Обучение" и "Разное". Google подчеркивает, что именно эти приложения делают нахождение пользователя в Интернете более простым, продуктивным и персонализированным.Так, расширение Loom позволяет делать записи экрана, голоса или видео со встроенной камеры, с последующей отправкой сообщений. Приложение Dark Reader позволяет включать темный режим, снижая нагрузку на глаза. Toucan помогает в изучении иностранных языков, переводя отдельные слова в предложениях на сайте с учетом контекста.В преддверии Нового года в браузере Chrome появилась отдельная вкладка в магазине приложений, где собрана коллекция наиболее ценных расширений в 2021-м.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, google
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Google
назвал наиболее полезные расширения для своего фирменного браузера Chrome в 2021 году. Список появился
в официальном блоге браузера.
В компании выделили несколько категорий расширений, которые работают в рамках экосистемы Chrome — это "Общение", "Производительность", "Обучение" и "Разное". Google подчеркивает, что именно эти приложения делают нахождение пользователя в Интернете более простым, продуктивным и персонализированным.
Так, расширение Loom позволяет делать записи экрана, голоса или видео со встроенной камеры, с последующей отправкой сообщений. Приложение Dark Reader позволяет включать темный режим, снижая нагрузку на глаза. Toucan помогает в изучении иностранных языков, переводя отдельные слова в предложениях на сайте с учетом контекста.
В преддверии Нового года в браузере Chrome появилась отдельная вкладка в магазине приложений, где собрана коллекция наиболее ценных расширений в 2021-м.