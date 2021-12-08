https://ria.ru/20211208/chlenstvo-1762799116.html

Путин прокомментировал членство Греции в Евросоюзе

Путин прокомментировал членство Греции в Евросоюзе - РИА Новости, 08.12.2021

Путин прокомментировал членство Греции в Евросоюзе

Президент РФ Владимир Путин, говоря о членстве Греции в Евросоюзе, заявил, что Россия никогда не имела ничего против участия своих ближайших соседей и партнеров РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:07

2021-12-08T17:07

2021-12-08T17:22

в мире

греция

владимир путин

евросоюз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008217_0:167:2946:1824_1920x0_80_0_0_8402c2c6e8af8ed4a4049dc6485b335b.jpg

СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о членстве Греции в Евросоюзе, заявил, что Россия никогда не имела ничего против участия своих ближайших соседей и партнеров в политико-экономических объединениях."Первая часть вашего вопроса касается членства Греции в двух блоках: военном блоке - Североатлантическом НАТО и в политико-экономическом объединении - это разные вещи. Мы никогда и ничего не имели против присутствия наших ближайших соседей, партнеров в политических, экономических объединениях", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции."Напротив, считаем, что это в известном смысле является даже большим плюсом, имея как раз те глубинные исторические корни, которые связывают народы Греции и России, и думаем, что Греция, как это было уже на протяжении многих десятилетий, всегда занимала и будет занимать настолько, насколько это возможно, взвешенную объективную позицию по ряду вопросов, связанных с взаимодействием России и Евросоюза", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20211208/sredizemnomore-1762797307.html

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, владимир путин, евросоюз, россия