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Путин прокомментировал членство Греции в Евросоюзе
Путин прокомментировал членство Греции в Евросоюзе - РИА Новости, 08.12.2021
Путин прокомментировал членство Греции в Евросоюзе
Президент РФ Владимир Путин, говоря о членстве Греции в Евросоюзе, заявил, что Россия никогда не имела ничего против участия своих ближайших соседей и партнеров РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:07
2021-12-08T17:07
2021-12-08T17:22
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о членстве Греции в Евросоюзе, заявил, что Россия никогда не имела ничего против участия своих ближайших соседей и партнеров в политико-экономических объединениях."Первая часть вашего вопроса касается членства Греции в двух блоках: военном блоке - Североатлантическом НАТО и в политико-экономическом объединении - это разные вещи. Мы никогда и ничего не имели против присутствия наших ближайших соседей, партнеров в политических, экономических объединениях", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции."Напротив, считаем, что это в известном смысле является даже большим плюсом, имея как раз те глубинные исторические корни, которые связывают народы Греции и России, и думаем, что Греция, как это было уже на протяжении многих десятилетий, всегда занимала и будет занимать настолько, насколько это возможно, взвешенную объективную позицию по ряду вопросов, связанных с взаимодействием России и Евросоюза", - добавил президент РФ.
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в мире, греция, владимир путин, евросоюз, россия
17:07 08.12.2021 (обновлено: 17:22 08.12.2021)
Путин прокомментировал членство Греции в Евросоюзе
Президент Путин: Россия не имеет ничего против членства Греции и других партнеров в ЕС
СОЧИ, 8 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
, говоря о членстве Греции
в Евросоюзе
, заявил, что Россия
никогда не имела ничего против участия своих ближайших соседей и партнеров в политико-экономических объединениях.
"Первая часть вашего вопроса касается членства Греции в двух блоках: военном блоке - Североатлантическом НАТО и в политико-экономическом объединении - это разные вещи. Мы никогда и ничего не имели против присутствия наших ближайших соседей, партнеров в политических, экономических объединениях", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции.
"Напротив, считаем, что это в известном смысле является даже большим плюсом, имея как раз те глубинные исторические корни, которые связывают народы Греции и России, и думаем, что Греция, как это было уже на протяжении многих десятилетий, всегда занимала и будет занимать настолько, насколько это возможно, взвешенную объективную позицию по ряду вопросов, связанных с взаимодействием России и Евросоюза", - добавил президент РФ.