https://ria.ru/20211208/chat-bot-1762819173.html
Чат-бот для граждан и застройщиков создали в Подмосковье
Чат-бот для граждан и застройщиков создали в Подмосковье - РИА Новости, 08.12.2021
Чат-бот для граждан и застройщиков создали в Подмосковье
Главгосстройнадзор Подмосковья запустил официальный чат-бот для жителей и застройщиков, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:29
2021-12-08T18:29
2021-12-08T18:30
новости подмосковья
общество
главгосстройнадзор подмосковья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26882/97/268829799_0:231:600:569_1920x0_80_0_0_96154a403bfb55fc1561bacc92089b9c.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Главгосстройнадзор Подмосковья запустил официальный чат-бот для жителей и застройщиков, говорится в сообщении ведомства.В пресс-службе пояснили, что сервис призван давать советы по строительной тематике, рассказывать о ходе сооружения объектов. Если у пользователя останутся вопросы, он сможет написать сообщение в чат и получить адресный ответ."По итогам пилотного периода мы проанализируем эффективность нового инструмента с точки зрения пользы и удобства, и, в случае необходимости, проработаем дополнительные алгоритмы", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Артура Гарибяна.
https://ria.ru/20211206/gazifikatsiya-1762358854.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26882/97/268829799_0:175:600:625_1920x0_80_0_0_92a75a4e8ea8a265002a1bf3d134620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, главгосстройнадзор подмосковья