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Чат-бот для граждан и застройщиков создали в Подмосковье

Чат-бот для граждан и застройщиков создали в Подмосковье - РИА Новости, 08.12.2021

Чат-бот для граждан и застройщиков создали в Подмосковье

Главгосстройнадзор Подмосковья запустил официальный чат-бот для жителей и застройщиков, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:29

2021-12-08T18:29

2021-12-08T18:30

новости подмосковья

общество

главгосстройнадзор подмосковья

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Главгосстройнадзор Подмосковья запустил официальный чат-бот для жителей и застройщиков, говорится в сообщении ведомства.В пресс-службе пояснили, что сервис призван давать советы по строительной тематике, рассказывать о ходе сооружения объектов. Если у пользователя останутся вопросы, он сможет написать сообщение в чат и получить адресный ответ."По итогам пилотного периода мы проанализируем эффективность нового инструмента с точки зрения пользы и удобства, и, в случае необходимости, проработаем дополнительные алгоритмы", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Артура Гарибяна.

https://ria.ru/20211206/gazifikatsiya-1762358854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, главгосстройнадзор подмосковья