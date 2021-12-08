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Пресс-служба сити-менеджера Ростова объяснила, куда исчезли часы с его фото

Пресс-служба сити-менеджера Ростова объяснила, куда исчезли часы с его фото - РИА Новости, 08.12.2021

Пресс-служба сити-менеджера Ростова объяснила, куда исчезли часы с его фото

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко "убрал" с фотографий в Instagram свои часы со встречи с мэром Грозного, чтобы не привлекать внимание к... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:31

2021-12-08T18:31

2021-12-08T18:39

общество

ростов-на-дону

ростовская область

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко "убрал" с фотографий в Instagram свои часы со встречи с мэром Грозного, чтобы не привлекать внимание к дорогому аксессуару, который он не надевает в рабочее время, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Логвиненко Мария Петрова.В конце ноября Логвиненко посетил Чечню, где встретился с мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым, чтобы обсудить взаимодействие в различных отраслях экономики и социальной сферы. По итогам встречи информация об этом появилась на сайте мэрии Грозного и в Instagram Логвиненко. При этом на фотографии и видео грозненской мэрии видно, что на руке Логвиненко надеты часы, а на фотографиях в Instagram - часов нет.В администрации подтвердили, что часы с фотографии, действительно, убрали. "Встреча проходила в субботу, в выходной день, и фотографии он разместил в своем личном аккаунте. Он не считает нужным привлекать внимание к дорогим аксессуарам, как он не делает этого в повседневной жизни", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что Логвиненко исправно декларирует свои доходы, и еще до вступления в должность главы администрации города имел возможность купить дорогие часы. При этом в рабочие дни он не считает хорошим тоном носить такие аксессуары, поэтому надевает их только в выходные, проводя время в семьей и знакомыми.

https://ria.ru/20211122/nalog-1760101098.html

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общество, ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко