https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762823980.html

В Тамбовской области доходная часть бюджета увеличена на 1,7 млрд рублей

В Тамбовской области доходная часть бюджета увеличена на 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 08.12.2021

В Тамбовской области доходная часть бюджета увеличена на 1,7 млрд рублей

Бюджет Тамбовской области за счет федеральных источников и собственных доходов вырос на 1,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:53

2021-12-08T18:53

2021-12-08T18:53

тамбовская область

экономика

тамбовская область

здоровье - общество

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg

ТАМБОВ, 8 дек — РИА Новости. Бюджет Тамбовской области за счет федеральных источников и собственных доходов вырос на 1,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил направить большую часть дополнительных доходов на социальную сферу.Он уточнил, что дополнительно 573 миллиона рублей направят на увеличение финансирования программы "Развитие здравоохранения Тамбовской области".Он также сообщил, что на 463 миллиона рублей увеличена государственная программа Тамбовской области "Социальная поддержка граждан", и большая часть этих средств пойдет на поддержку семей с детьми.Кроме того, дополнительные средства будут направлены на поддержку сельхозпроизводителей зерновых культур и подсолнечного масла, а также на межбюджетные трансферты местным бюджетам.

https://ria.ru/20211119/sredstva-1759794740.html

https://ria.ru/20211028/byudzhet-1756747170.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, тамбовская область, здоровье - общество, максим егоров