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Тамбовская область
https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762823980.html
В Тамбовской области доходная часть бюджета увеличена на 1,7 млрд рублей
В Тамбовской области доходная часть бюджета увеличена на 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 08.12.2021
В Тамбовской области доходная часть бюджета увеличена на 1,7 млрд рублей
Бюджет Тамбовской области за счет федеральных источников и собственных доходов вырос на 1,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:53
2021-12-08T18:53
тамбовская область
экономика
тамбовская область
здоровье - общество
максим егоров
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ТАМБОВ, 8 дек — РИА Новости. Бюджет Тамбовской области за счет федеральных источников и собственных доходов вырос на 1,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил направить большую часть дополнительных доходов на социальную сферу.Он уточнил, что дополнительно 573 миллиона рублей направят на увеличение финансирования программы "Развитие здравоохранения Тамбовской области".Он также сообщил, что на 463 миллиона рублей увеличена государственная программа Тамбовской области "Социальная поддержка граждан", и большая часть этих средств пойдет на поддержку семей с детьми.Кроме того, дополнительные средства будут направлены на поддержку сельхозпроизводителей зерновых культур и подсолнечного масла, а также на межбюджетные трансферты местным бюджетам.
https://ria.ru/20211119/sredstva-1759794740.html
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экономика, тамбовская область, здоровье - общество, максим егоров
18:53 08.12.2021
 

В Тамбовской области доходная часть бюджета увеличена на 1,7 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТАМБОВ, 8 дек — РИА Новости. Бюджет Тамбовской области за счет федеральных источников и собственных доходов вырос на 1,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Почти половина дополнительных поступлений, 800 миллионов рублей, составляет финансовая помощь из федерального бюджета. За счет собственных налоговых и неналоговых доходов доходная часть бюджета области увеличивается почти на 900 миллионов рублей. В основном, рост достигнут по налогу на прибыль организаций и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил направить большую часть дополнительных доходов на социальную сферу.
"Главными задачами остаются обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета, снижение долговой нагрузки, приоритет отраслям социальной сферы, куда будет направлено 69 процентов расходов регионального бюджета", - приводит пресс-служба слова Егорова.
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19 ноября, 13:11Тамбовская область
Тамбовским больницам выделены дополнительные средства для борьбы с ковидом
Он уточнил, что дополнительно 573 миллиона рублей направят на увеличение финансирования программы "Развитие здравоохранения Тамбовской области".
"Эти средства пойдут на закупку лекарств для больных коронавирусом, увеличение зарплат медработникам, содержание учреждений здравоохранения. Дополнительно 312 миллионов рублей получит территориальный Фонд обязательного медицинского страхования", - сказал Егоров.
Он также сообщил, что на 463 миллиона рублей увеличена государственная программа Тамбовской области "Социальная поддержка граждан", и большая часть этих средств пойдет на поддержку семей с детьми.
Кроме того, дополнительные средства будут направлены на поддержку сельхозпроизводителей зерновых культур и подсолнечного масла, а также на межбюджетные трансферты местным бюджетам.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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