Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211208/braziliya-1762767250.html
Бразилия изменила правила въезда и приема туристов
Бразилия изменила правила въезда и приема туристов - РИА Новости, 08.12.2021
Бразилия изменила правила въезда и приема туристов
Бразилия исключила необходимость получения сертификата о вакцинации от COVID-19 для иностранных путешественников, прибывающих в страну, несмотря на рекомендацию РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:52
2021-12-08T18:52
туризм
бразилия
новости - туризм
туристы
туризм
куда поехать
коронавирус covid-19
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565290665_0:298:3072:2025_1920x0_80_0_0_8f67bbe415904133c6b6a0f44cb83dcc.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бразилия исключила необходимость получения сертификата о вакцинации от COVID-19 для иностранных путешественников, прибывающих в страну, несмотря на рекомендацию национального регулятора здравоохранения, сообщает France24.Министр здравоохранения Марсело Кейрога заявил, что "нельзя проводить различие между вакцинированными и непривитыми и вводить ограничения".Однако он уточнил, что, поскольку точные характеристики штамма "омикрон" все еще неизвестны, в Бразилии действует "пятидневный карантин" для непривитых путешественников. Это рекомендовано регулятором здравоохранения Anvisa (Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии).По истечении периода самоизоляции и при отрицательном ПЦР-тесте иностранцы, приезжающие в страну в качестве туристов, могут, как сказал министр, "наслаждаться красотами великой Бразилии".До сих пор единственным требованием было предоставить отрицательный ПЦР-тест.Как уточняет портал TourDom.ru, с 1 декабря были сняты ограничения на авиасообщение между Россией и Бразилией. Авиакомпаниям разрешили летать из Москвы в Рио-де-Жанейро. Однако никто из перевозчиков пока не проявил интереса к направлению. Прямые вылеты в Бразилию в 2010 году были у "Трансаэро", но даже в тот период они оказались мало востребованы.
https://ria.ru/20211117/aviabilety-1759427207.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565290665_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_bf9bf8a3ddf88b497bbd70b7a84ffebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
18:52 08.12.2021
 
Бразилия изменила правила въезда и приема туристов

Для поездки в Бразилию не понадобится сертификат о прививке, но придется пройти карантин

© AP Photo / Leo CorreaУчастники уличного карнавала "Рай на Земле" в Рио-де-Жанейро
Участники уличного карнавала Рай на Земле в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Leo Correa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бразилия исключила необходимость получения сертификата о вакцинации от COVID-19 для иностранных путешественников, прибывающих в страну, несмотря на рекомендацию национального регулятора здравоохранения, сообщает France24.
Министр здравоохранения Марсело Кейрога заявил, что "нельзя проводить различие между вакцинированными и непривитыми и вводить ограничения".
Однако он уточнил, что, поскольку точные характеристики штамма "омикрон" все еще неизвестны, в Бразилии действует "пятидневный карантин" для непривитых путешественников. Это рекомендовано регулятором здравоохранения Anvisa (Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии).
По истечении периода самоизоляции и при отрицательном ПЦР-тесте иностранцы, приезжающие в страну в качестве туристов, могут, как сказал министр, "наслаждаться красотами великой Бразилии".
До сих пор единственным требованием было предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Как уточняет портал TourDom.ru, с 1 декабря были сняты ограничения на авиасообщение между Россией и Бразилией. Авиакомпаниям разрешили летать из Москвы в Рио-де-Жанейро. Однако никто из перевозчиков пока не проявил интереса к направлению. Прямые вылеты в Бразилию в 2010 году были у "Трансаэро", но даже в тот период они оказались мало востребованы.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 13:19Туризм
Россияне начали чаще искать билеты в Аргентину, Бразилию и Коста-Рику
 
ТуризмБразилияНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
23:28"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный