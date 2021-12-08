https://ria.ru/20211208/braziliya-1762767250.html

Бразилия изменила правила въезда и приема туристов

Бразилия изменила правила въезда и приема туристов - РИА Новости, 08.12.2021

Бразилия изменила правила въезда и приема туристов

Бразилия исключила необходимость получения сертификата о вакцинации от COVID-19 для иностранных путешественников, прибывающих в страну, несмотря на рекомендацию РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:52

2021-12-08T18:52

2021-12-08T18:52

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бразилия исключила необходимость получения сертификата о вакцинации от COVID-19 для иностранных путешественников, прибывающих в страну, несмотря на рекомендацию национального регулятора здравоохранения, сообщает France24.Министр здравоохранения Марсело Кейрога заявил, что "нельзя проводить различие между вакцинированными и непривитыми и вводить ограничения".Однако он уточнил, что, поскольку точные характеристики штамма "омикрон" все еще неизвестны, в Бразилии действует "пятидневный карантин" для непривитых путешественников. Это рекомендовано регулятором здравоохранения Anvisa (Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии).По истечении периода самоизоляции и при отрицательном ПЦР-тесте иностранцы, приезжающие в страну в качестве туристов, могут, как сказал министр, "наслаждаться красотами великой Бразилии".До сих пор единственным требованием было предоставить отрицательный ПЦР-тест.Как уточняет портал TourDom.ru, с 1 декабря были сняты ограничения на авиасообщение между Россией и Бразилией. Авиакомпаниям разрешили летать из Москвы в Рио-де-Жанейро. Однако никто из перевозчиков пока не проявил интереса к направлению. Прямые вылеты в Бразилию в 2010 году были у "Трансаэро", но даже в тот период они оказались мало востребованы.

https://ria.ru/20211117/aviabilety-1759427207.html

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