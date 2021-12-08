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Бразилия изменила правила въезда и приема туристов
Бразилия изменила правила въезда и приема туристов - РИА Новости, 08.12.2021
Бразилия изменила правила въезда и приема туристов
Бразилия исключила необходимость получения сертификата о вакцинации от COVID-19 для иностранных путешественников, прибывающих в страну, несмотря на рекомендацию РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:52
2021-12-08T18:52
2021-12-08T18:52
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бразилия исключила необходимость получения сертификата о вакцинации от COVID-19 для иностранных путешественников, прибывающих в страну, несмотря на рекомендацию национального регулятора здравоохранения, сообщает France24.Министр здравоохранения Марсело Кейрога заявил, что "нельзя проводить различие между вакцинированными и непривитыми и вводить ограничения".Однако он уточнил, что, поскольку точные характеристики штамма "омикрон" все еще неизвестны, в Бразилии действует "пятидневный карантин" для непривитых путешественников. Это рекомендовано регулятором здравоохранения Anvisa (Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии).По истечении периода самоизоляции и при отрицательном ПЦР-тесте иностранцы, приезжающие в страну в качестве туристов, могут, как сказал министр, "наслаждаться красотами великой Бразилии".До сих пор единственным требованием было предоставить отрицательный ПЦР-тест.Как уточняет портал TourDom.ru, с 1 декабря были сняты ограничения на авиасообщение между Россией и Бразилией. Авиакомпаниям разрешили летать из Москвы в Рио-де-Жанейро. Однако никто из перевозчиков пока не проявил интереса к направлению. Прямые вылеты в Бразилию в 2010 году были у "Трансаэро", но даже в тот период они оказались мало востребованы.
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бразилия, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
Бразилия изменила правила въезда и приема туристов
Для поездки в Бразилию не понадобится сертификат о прививке, но придется пройти карантин
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Бразилия исключила необходимость получения сертификата о вакцинации от COVID-19 для иностранных путешественников, прибывающих в страну, несмотря на рекомендацию национального регулятора здравоохранения, сообщает
France24.
Министр здравоохранения Марсело Кейрога заявил, что "нельзя проводить различие между вакцинированными и непривитыми и вводить ограничения".
Однако он уточнил, что, поскольку точные характеристики штамма "омикрон" все еще неизвестны, в Бразилии действует "пятидневный карантин" для непривитых путешественников. Это рекомендовано регулятором здравоохранения Anvisa (Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии).
По истечении периода самоизоляции и при отрицательном ПЦР-тесте иностранцы, приезжающие в страну в качестве туристов, могут, как сказал министр, "наслаждаться красотами великой Бразилии".
До сих пор единственным требованием было предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Как уточняет
портал TourDom.ru, с 1 декабря были сняты ограничения на авиасообщение между Россией и Бразилией. Авиакомпаниям разрешили летать из Москвы в Рио-де-Жанейро. Однако никто из перевозчиков пока не проявил интереса к направлению. Прямые вылеты в Бразилию в 2010 году были у "Трансаэро", но даже в тот период они оказались мало востребованы.