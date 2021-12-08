https://ria.ru/20211208/bolsonaru-1762674330.html
Президент Бразилии стал человеком года по мнению читателей журнала Time
Президент Бразилии стал человеком года по мнению читателей журнала Time - РИА Новости, 08.12.2021
Президент Бразилии стал человеком года по мнению читателей журнала Time
Президент Бразилии Жаир Болсонару стал человеком года по мнению читателей американского журнала Time. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T03:40
2021-12-08T03:40
2021-12-08T03:40
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару стал человеком года по мнению читателей американского журнала Time."Из более чем 9 миллионов голосов, отданных читателями за того, кто, по их мнению, является человеком или группой, оказавшими наибольшее влияние на этот год - к сожалению или к счастью - Болсонару получил 24% голосов", - пишет журнал.Специальная комиссия сената Бразилии в конце октября просила Верховный суд и прокуратуру провести расследование в отношении президента после его высказываний о коронавирусе, а также заблокировать его соцсети. На прошлой неделе судья верховного суда Бразилии санкционировал расследование в отношении Болсонару из-за его высказываний о связи вакцинации против COVID-19 с риском развития СПИД.Второе место занял экс-президент США Дональд Трамп с 9% голосов. Еще 6,3% читателей отдали третье место врачам, сражающимся с коронавирусом. Издание сообщает, что 13 декабря будет объявлен человек года по мнению редакции Time.В 2020 году в опросе читателей Time первое место с 6,5% голосов заняли медсестры, врачи, сотрудники служб доставки и продуктовых магазинов и "многие другие, рисковавшие своей жизнью на передовой пандемии COVID-19".
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в мире, сша, бразилия, дональд трамп, жаир болсонару
Президент Бразилии стал человеком года по мнению читателей журнала Time
Президент Бразилии Болсонару стал человеком года по мнению читателей журнала Time
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости.
Президент Бразилии Жаир Болсонару стал человеком года по мнению читателей американского журнала Time
.
"Из более чем 9 миллионов голосов, отданных читателями за того, кто, по их мнению, является человеком или группой, оказавшими наибольшее влияние на этот год - к сожалению или к счастью - Болсонару получил 24% голосов", - пишет журнал.
Специальная комиссия сената Бразилии в конце октября просила Верховный суд и прокуратуру провести расследование в отношении президента после его высказываний о коронавирусе, а также заблокировать его соцсети. На прошлой неделе судья верховного суда Бразилии санкционировал расследование в отношении Болсонару из-за его высказываний о связи вакцинации против COVID-19 с риском развития СПИД.
Второе место занял экс-президент США Дональд Трамп с 9% голосов. Еще 6,3% читателей отдали третье место врачам, сражающимся с коронавирусом. Издание сообщает, что 13 декабря будет объявлен человек года по мнению редакции Time.
В 2020 году в опросе читателей Time первое место с 6,5% голосов заняли медсестры, врачи, сотрудники служб доставки и продуктовых магазинов и "многие другие, рисковавшие своей жизнью на передовой пандемии COVID-19".