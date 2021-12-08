https://ria.ru/20211208/bolid-1762705142.html

Попавший на видео в Сочи болид, скорее всего, сгорел, считает астроном

Попавший на видео в Сочи болид, скорее всего, сгорел, считает астроном - РИА Новости, 08.12.2021

Попавший на видео в Сочи болид, скорее всего, сгорел, считает астроном

Яркой вспышкой, попавшей на видео в районе Сочи, оказался болид, скорее всего, он сгорел, не долетев до земли, сообщил РИА Новости глава центра астрономии и... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:04

2021-12-08T11:04

2021-12-08T12:05

наука

сочи

русское географическое общество

космос - риа наука

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КРАСНОДАР, 8 дек – РИА Новости. Яркой вспышкой, попавшей на видео в районе Сочи, оказался болид, скорее всего, он сгорел, не долетев до земли, сообщил РИА Новости глава центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов.Очевидцы начали публиковать в соцсетях видео падения космического объекта, на видео также видно яркую вспышку. По словам очевидцев, это произошло во вторник вечером рядом с побережьем поселка Лазаревское, примерно в 60 километрах от Сочи. Объект также попал на видеокамеры наблюдения в одном из домов."Если объект был не со спичечную коробку (метеор), а приличный, 20-30-40 сантиметров, то он начинает дробиться об атмосферу и также разогреваться и мы видим: шлейф появляется.. Если этот метеор достигает яркости как у Венеры и больше, это явление называется болид", - рассказал РИА Новости Иванов."Он не только яркий, у него длинный шлейф появляется, потом вспышка, что и видно на видео, вспышка расширяется, это значит, что произошло полное разрушение. И дальше пошёл тоненький след. И этот след, это и есть вещество, которое могло бы выпасть в виде метеорита на землю, но пока он еще метеороид. И вот когда он выпал на землю, это метеорит. Скорее всего, он никуда не выпал, потому что большая скорость была. Если бы он летел 30 секунд, минуту, такие метеоры выпадают, а тут около 5 секунд, 7", - отметил он.Такого же мнения придерживается старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин. По его словам, болид разрушился в атмосфере, не долетев до Земли."Это яркий метеор, болид. Разрушился в атмосфере. На землю ничего не упало", - сообщил Сурдин, ознакомившись с видеозаписью.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/nlo-1758819368.html

https://ria.ru/20211208/meteorit-1762702625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, русское географическое общество, космос - риа наука