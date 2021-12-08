https://ria.ru/20211208/benzin-1762741321.html

В Кремле прокомментировали резкий рост цен на бензин в некоторых регионах

В Кремле прокомментировали резкий рост цен на бензин в некоторых регионах - РИА Новости, 08.12.2021

В Кремле прокомментировали резкий рост цен на бензин в некоторых регионах

Динамика на повышение цен на бензин в ряде регионов действительно есть, и это предмет пристального внимания правительства, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:27

2021-12-08T13:27

2021-12-08T13:38

бензин

экономика

общество

дмитрий песков

цены

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Динамика на повышение цен на бензин в ряде регионов действительно есть, и это предмет пристального внимания правительства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вопрос правительства. Действительно, такая динамика на повышение стоимости есть в некоторых регионах, это все предмет самого пристального внимания правительства. Вы знаете, что именно правительство и кабинет министров контролируют работу демпферного механизма, поэтому рекомендую туда обратиться", - сказал Песков в ответ на вопрос, знают ли в Кремле о росте цен на топливо в ряде регионов, с чем это связывают и видят ли риски для других субъектов РФ.

https://ria.ru/20211111/dizel-1758669722.html

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бензин, экономика, общество, дмитрий песков, цены, цены на нефть, россия