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В Кремле прокомментировали резкий рост цен на бензин в некоторых регионах
В Кремле прокомментировали резкий рост цен на бензин в некоторых регионах - РИА Новости, 08.12.2021
В Кремле прокомментировали резкий рост цен на бензин в некоторых регионах
Динамика на повышение цен на бензин в ряде регионов действительно есть, и это предмет пристального внимания правительства, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:27
2021-12-08T13:27
2021-12-08T13:38
бензин
экономика
общество
дмитрий песков
цены
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Динамика на повышение цен на бензин в ряде регионов действительно есть, и это предмет пристального внимания правительства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вопрос правительства. Действительно, такая динамика на повышение стоимости есть в некоторых регионах, это все предмет самого пристального внимания правительства. Вы знаете, что именно правительство и кабинет министров контролируют работу демпферного механизма, поэтому рекомендую туда обратиться", - сказал Песков в ответ на вопрос, знают ли в Кремле о росте цен на топливо в ряде регионов, с чем это связывают и видят ли риски для других субъектов РФ.
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бензин, экономика, общество, дмитрий песков, цены, цены на нефть, россия
13:27 08.12.2021 (обновлено: 13:38 08.12.2021)
В Кремле прокомментировали резкий рост цен на бензин в некоторых регионах
Песков: динамика на повышение цен на бензин в регионах есть, это вопрос правительства