https://ria.ru/20211208/belorussiya-1762686633.html

Запад хочет спровоцировать протесты в Белоруссии, заявили в российском МИД

Запад хочет спровоцировать протесты в Белоруссии, заявили в российском МИД - РИА Новости, 08.12.2021

Запад хочет спровоцировать протесты в Белоруссии, заявили в российском МИД

Цель санкционного давления Запада на Минск - спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:08

2021-12-08T09:08

2021-12-08T09:10

в мире

белоруссия

сша

евросоюз

александр лукашенко

кгб белоруссии

александр панкин

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Цель санкционного давления Запада на Минск - спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Если говорить о Белоруссии, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан, спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений. Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?" - сказал он в интервью агентству.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Недавно о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.

https://ria.ru/20211207/belorussiya-1762530780.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/sanktsii-1762547560.html

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в мире, белоруссия, сша, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, александр панкин, россия