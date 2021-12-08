09:08 08.12.2021 (обновлено: 09:10 08.12.2021)
Запад хочет спровоцировать протесты в Белоруссии, заявили в российском МИД
В российском МИД заявили, что санкции против Минска призваны спровоцировать протесты
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Цель санкционного давления Запада на Минск - спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Если говорить о Белоруссии, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан, спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений. Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?" - сказал он в интервью агентству.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Недавно о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.