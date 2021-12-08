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Запад хочет спровоцировать протесты в Белоруссии, заявили в российском МИД
Запад хочет спровоцировать протесты в Белоруссии, заявили в российском МИД - РИА Новости, 08.12.2021
Запад хочет спровоцировать протесты в Белоруссии, заявили в российском МИД
Цель санкционного давления Запада на Минск - спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:08
2021-12-08T09:10
в мире
белоруссия
сша
евросоюз
александр лукашенко
кгб белоруссии
александр панкин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Цель санкционного давления Запада на Минск - спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Если говорить о Белоруссии, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан, спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений. Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?" - сказал он в интервью агентству.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Недавно о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
https://ria.ru/20211207/belorussiya-1762530780.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/sanktsii-1762547560.html
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в мире, белоруссия, сша, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии, александр панкин, россия
09:08 08.12.2021 (обновлено: 09:10 08.12.2021)
 
Запад хочет спровоцировать протесты в Белоруссии, заявили в российском МИД

В российском МИД заявили, что санкции против Минска призваны спровоцировать протесты

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Цель санкционного давления Запада на Минск - спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Если говорить о Белоруссии, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан, спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений. Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?" - сказал он в интервью агентству.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 12:15
Премьер Белоруссии заявил, что Запад не добьется санкциями своих целей
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Недавно о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 13:20В мире
В Минске пояснили, почему западные санкции не страшны Белоруссии
 
В миреБелоруссияСШАЕвросоюзАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииАлександр ПанкинРоссия
 
 
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