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https://ria.ru/20211208/bayden-1762826923.html
США не будут применять силу против России, заявил Байден
США не будут применять силу против России, заявил Байден - РИА Новости, 08.12.2021
США не будут применять силу против России, заявил Байден
Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут в одностороннем порядке применять силу против РФ в связи с ситуацией на Украине. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:10
2021-12-08T19:38
в мире
сша
россия
украина
джо байден
нато
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут в одностороннем порядке применять силу против РФ в связи с ситуацией на Украине.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Идея о том, что США будут в одностороннем порядке применять силу против России в случае ее вторжения на Украину, сейчас на повестке не стоит", - сказал Байден журналистам.Его общение с репортерами продемонстрировали американские телеканалы.
https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, нато
19:10 08.12.2021 (обновлено: 19:38 08.12.2021)
 
США не будут применять силу против России, заявил Байден

Байден: США не будут применять силу против России в одностороннем порядке

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут в одностороннем порядке применять силу против РФ в связи с ситуацией на Украине.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
"Идея о том, что США будут в одностороннем порядке применять силу против России в случае ее вторжения на Украину, сейчас на повестке не стоит", - сказал Байден журналистам.
Его общение с репортерами продемонстрировали американские телеканалы.
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