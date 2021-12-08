https://ria.ru/20211208/bayden-1762728384.html

Более половины американцев не одобряют деятельность Байдена, показал опрос

Более половины американцев не одобряют деятельность Байдена, показал опрос - РИА Новости, 08.12.2021

Более половины американцев не одобряют деятельность Байдена, показал опрос

Более половины американцев (57%) не одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента США, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Wall Street... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:31

2021-12-08T12:31

2021-12-08T12:31

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Более половины американцев (57%) не одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента США, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Wall Street Journal.Из опроса следует, что менее половины жителей США (41%) поддерживают Байдена.Согласно данным опроса, большинство американцев (63%) считают, что страна движется в ложном направлении, в то время как 27% верят, что США находятся на правильном пути.Опрос показал, что почти половина американцев (46%) считают, что экономическая ситуация в стране в 2022 году ухудшится, 30% опрошенных надеются на ее улучшение.Опрос проводился 16-22 ноября, в нем приняли участие 1500 человек. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/bayden-1762700835.html

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в мире, сша, джо байден