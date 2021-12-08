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Банки предоставят 2,1 миллиарда долларов на строительство Амурского ГХК
Банки предоставят 2,1 миллиарда долларов на строительство Амурского ГХК - РИА Новости, 08.12.2021
Банки предоставят 2,1 миллиарда долларов на строительство Амурского ГХК
Российские банки предоставят 2,1 миллиарда долларов на строительство Амурского газохимического комплекса (проект "Сибура" и китайской Sinopec), в том числе... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:05
2021-12-08T13:05
экономика
газпромбанк
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские банки предоставят 2,1 миллиарда долларов на строительство Амурского газохимического комплекса (проект "Сибура" и китайской Sinopec), в том числе Газпромбанк выделит 750 миллионов долларов, Сбербанк - 700 миллионов долларов, говорится в сообщениях кредитных организаций."Сибур" сообщил, что международный синдикат банков предоставит на строительство Амурского ГХК 9,1 миллиарда долларов."Размер российского транша – 2,1 миллиарда долларов. Из них Газпромбанк предоставит 750 миллионов долларов на срок до 2035 года", - сказано в сообщении ГПБ. Отмечается, что в рамках синдиката Газпромбанк выступил кредитным агентом по российской кредитной линии и локальным банком счетов проекта."Сбер" принял участие в синдикате по финансированию Амурского газо-химического комбината на сумму 700 миллионов долларов. Амурский ГХК предусматривает активное использование зеленой энергии, замкнутой системы водоочистки и прочих технологических решений, направленных на снижение углеродного следа и соответствие мировым стандартам в области экологии. Подобные проекты, безусловно, находятся в фокусе "Сбера", - прокомментировал старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов.Мощности Амурского ГХК составят 2,7 миллиона тонн продукции в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство АГХК началось в сентябре прошлого года.
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экономика, газпромбанк, сбербанк россии, сбер
13:05 08.12.2021
 
Банки предоставят 2,1 миллиарда долларов на строительство Амурского ГХК

Российские банки предоставят $2,1 млрд на строительство Амурского ГХК

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские банки предоставят 2,1 миллиарда долларов на строительство Амурского газохимического комплекса (проект "Сибура" и китайской Sinopec), в том числе Газпромбанк выделит 750 миллионов долларов, Сбербанк - 700 миллионов долларов, говорится в сообщениях кредитных организаций.
"Сибур" сообщил, что международный синдикат банков предоставит на строительство Амурского ГХК 9,1 миллиарда долларов.
"Размер российского транша – 2,1 миллиарда долларов. Из них Газпромбанк предоставит 750 миллионов долларов на срок до 2035 года", - сказано в сообщении ГПБ. Отмечается, что в рамках синдиката Газпромбанк выступил кредитным агентом по российской кредитной линии и локальным банком счетов проекта.
"Сбер" принял участие в синдикате по финансированию Амурского газо-химического комбината на сумму 700 миллионов долларов. Амурский ГХК предусматривает активное использование зеленой энергии, замкнутой системы водоочистки и прочих технологических решений, направленных на снижение углеродного следа и соответствие мировым стандартам в области экологии. Подобные проекты, безусловно, находятся в фокусе "Сбера", - прокомментировал старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов.
Мощности Амурского ГХК составят 2,7 миллиона тонн продукции в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство АГХК началось в сентябре прошлого года.
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ЭкономикаГазпромбанкСбербанк РоссииСбер
 
 
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