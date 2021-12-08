Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211208/awards-1762744965.html
Названы лучшие фильм, актеры и певцы года по версии People's Choice Awards
Названы лучшие фильм, актеры и певцы года по версии People's Choice Awards - РИА Новости, 08.12.2021
Названы лучшие фильм, актеры и певцы года по версии People's Choice Awards
В Санта-Монике (штат Калифорния, США) состоялась ежегодная церемония награждения премией People's Choice Awards, которую присуждают деятелям поп-культуры по... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:32
2021-12-08T15:32
культура
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
сша
санта-моника
калифорния
холли берри
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740259387_124:0:837:401_1920x0_80_0_0_4c5f06eeaeff89a50ad5d63ee59aa84a.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Санта-Монике (штат Калифорния, США) состоялась ежегодная церемония награждения премией People's Choice Awards, которую присуждают деятелям поп-культуры по результатам зрительского голосования. В номинации "Фильм года" награды удостоился супергеройский блокбастер "Черная вдова". Лента Кейт Шортланд обошла "Дюну", "Не время умирать" и другие успешные кинопроекты, выпущенные в 2021-м.Скарлетт Йоханссон — исполнительница роли шпионки Наташи Романофф — стала "Актрисой года". Среди актеров мужчин лучшим оказался Дуэйн Джонсон. Его же отметили, как "Лучшего комедийного актера" за образ капитана речного корабля Фрэнка в "Круизе по джунглям".Кинематографическая вселенная Marvel получила еще несколько статуэток. "Боевиком года" стал "Шан-Чи и легенда десяти колец", а "Звездой экшена 2021 года" — Симу Лю, сыгравший супергероя Шан-Чи. "Лучшим сериалом" тоже оказался проект Marvel. Зрители высоко оценили "Локи", а также игру Тома Хиддлстона, который получил награду, как "Лучший актер сериала".Среди музыкантов зрители отметили рэпера Lil Nas X (Монтеро Хилл) и певицу Адель. Они получили награды, как "Певец года" и "Певица года". "Группой года" стали участники южнокорейского бойз-бенда BTS. "Песней года" назвали их хит "Butter". Удостоился награды и клип на эту песню."Альбомом года" зрители выбрали сборник "Sour" Оливии Родриго. Она же получила статуэтку в номинации "Открытие года".Почетные награды вручили Кристине Агилере (певица получила первую премию, как "Музыкальная икона"), Холли Берри (удостоилась награды People's Icon Award) и Ким Кардашьян. Последнюю назвали "Иконой стиля".
https://ria.ru/20211130/fashion-1761534415.html
сша
санта-моника
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740259387_213:0:748:401_1920x0_80_0_0_0b7225ff853bdea4cfced71977b84e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, сша, санта-моника, калифорния, холли берри, скарлетт йоханссон, том хиддлстон, дуэйн джонсон
15:32 08.12.2021
 
Названы лучшие фильм, актеры и певцы года по версии People's Choice Awards

Названы лучшие фильм, актеры и певцы года по версии People's Choice Awards

© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Черная Вдова"
Кадр из фильма Черная Вдова
© Marvel Studios Inc. (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Санта-Монике (штат Калифорния, США) состоялась ежегодная церемония награждения премией People's Choice Awards, которую присуждают деятелям поп-культуры по результатам зрительского голосования.
В номинации "Фильм года" награды удостоился супергеройский блокбастер "Черная вдова". Лента Кейт Шортланд обошла "Дюну", "Не время умирать" и другие успешные кинопроекты, выпущенные в 2021-м.
Скарлетт Йоханссон — исполнительница роли шпионки Наташи Романофф — стала "Актрисой года". Среди актеров мужчин лучшим оказался Дуэйн Джонсон. Его же отметили, как "Лучшего комедийного актера" за образ капитана речного корабля Фрэнка в "Круизе по джунглям".
© REUTERS / Mike BlakeАмериканский актер Дуэйн Джонсон перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США
Американский актер Дуэйн Джонсон перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Mike Blake
Американский актер Дуэйн Джонсон перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США
Кинематографическая вселенная Marvel получила еще несколько статуэток. "Боевиком года" стал "Шан-Чи и легенда десяти колец", а "Звездой экшена 2021 года" — Симу Лю, сыгравший супергероя Шан-Чи.
"Лучшим сериалом" тоже оказался проект Marvel. Зрители высоко оценили "Локи", а также игру Тома Хиддлстона, который получил награду, как "Лучший актер сериала".
Среди музыкантов зрители отметили рэпера Lil Nas X (Монтеро Хилл) и певицу Адель. Они получили награды, как "Певец года" и "Певица года".
© REUTERS / Mike BlakeАмериканская актриса Холли Берри перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США
Американская актриса Холли Берри перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США
1 из 2
Американская актриса Холли Берри перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США
© REUTERS / Mike Blake
© REUTERS / Mike Blake

Американская певица H.E.R.

Американская певица H.E.R. перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США
2 из 2

Американская певица H.E.R.

© REUTERS / Mike Blake
1 из 2
Американская актриса Холли Берри перед церемонией вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, США
© REUTERS / Mike Blake
2 из 2

Американская певица H.E.R.

© REUTERS / Mike Blake
"Группой года" стали участники южнокорейского бойз-бенда BTS. "Песней года" назвали их хит "Butter". Удостоился награды и клип на эту песню.
"Альбомом года" зрители выбрали сборник "Sour" Оливии Родриго. Она же получила статуэтку в номинации "Открытие года".
Почетные награды вручили Кристине Агилере (певица получила первую премию, как "Музыкальная икона"), Холли Берри (удостоилась награды People's Icon Award) и Ким Кардашьян. Последнюю назвали "Иконой стиля".
Дизайнер Ким Джонс и Деми Мур на Fashion Awards 2021 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 20:46Культура
В Лондоне назвали имя лучшего дизайнера 2021 года
 
КультураMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалыСШАСанта-МоникаКалифорнияХолли БерриСкарлетт ЙоханссонТом ХиддлстонДуэйн Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
23:28"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный