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Названы лучшие фильм, актеры и певцы года по версии People's Choice Awards

Названы лучшие фильм, актеры и певцы года по версии People's Choice Awards - РИА Новости, 08.12.2021

Названы лучшие фильм, актеры и певцы года по версии People's Choice Awards

В Санта-Монике (штат Калифорния, США) состоялась ежегодная церемония награждения премией People's Choice Awards, которую присуждают деятелям поп-культуры по... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:32

2021-12-08T15:32

2021-12-08T15:32

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Санта-Монике (штат Калифорния, США) состоялась ежегодная церемония награждения премией People's Choice Awards, которую присуждают деятелям поп-культуры по результатам зрительского голосования. В номинации "Фильм года" награды удостоился супергеройский блокбастер "Черная вдова". Лента Кейт Шортланд обошла "Дюну", "Не время умирать" и другие успешные кинопроекты, выпущенные в 2021-м.Скарлетт Йоханссон — исполнительница роли шпионки Наташи Романофф — стала "Актрисой года". Среди актеров мужчин лучшим оказался Дуэйн Джонсон. Его же отметили, как "Лучшего комедийного актера" за образ капитана речного корабля Фрэнка в "Круизе по джунглям".Кинематографическая вселенная Marvel получила еще несколько статуэток. "Боевиком года" стал "Шан-Чи и легенда десяти колец", а "Звездой экшена 2021 года" — Симу Лю, сыгравший супергероя Шан-Чи. "Лучшим сериалом" тоже оказался проект Marvel. Зрители высоко оценили "Локи", а также игру Тома Хиддлстона, который получил награду, как "Лучший актер сериала".Среди музыкантов зрители отметили рэпера Lil Nas X (Монтеро Хилл) и певицу Адель. Они получили награды, как "Певец года" и "Певица года". "Группой года" стали участники южнокорейского бойз-бенда BTS. "Песней года" назвали их хит "Butter". Удостоился награды и клип на эту песню."Альбомом года" зрители выбрали сборник "Sour" Оливии Родриго. Она же получила статуэтку в номинации "Открытие года".Почетные награды вручили Кристине Агилере (певица получила первую премию, как "Музыкальная икона"), Холли Берри (удостоилась награды People's Icon Award) и Ким Кардашьян. Последнюю назвали "Иконой стиля".

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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, сша, санта-моника, калифорния, холли берри, скарлетт йоханссон, том хиддлстон, дуэйн джонсон