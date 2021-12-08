Названы лучшие фильм, актеры и певцы года по версии People's Choice Awards

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Санта-Монике (штат Калифорния, США) состоялась ежегодная церемония награждения премией People's Choice Awards, которую присуждают деятелям поп-культуры по результатам зрительского голосования. В номинации "Фильм года" награды удостоился супергеройский блокбастер "Черная вдова". Лента Кейт Шортланд обошла "Дюну", "Не время умирать" и другие успешные кинопроекты, выпущенные в 2021-м.Скарлетт Йоханссон — исполнительница роли шпионки Наташи Романофф — стала "Актрисой года". Среди актеров мужчин лучшим оказался Дуэйн Джонсон. Его же отметили, как "Лучшего комедийного актера" за образ капитана речного корабля Фрэнка в "Круизе по джунглям".Кинематографическая вселенная Marvel получила еще несколько статуэток. "Боевиком года" стал "Шан-Чи и легенда десяти колец", а "Звездой экшена 2021 года" — Симу Лю, сыгравший супергероя Шан-Чи. "Лучшим сериалом" тоже оказался проект Marvel. Зрители высоко оценили "Локи", а также игру Тома Хиддлстона, который получил награду, как "Лучший актер сериала".Среди музыкантов зрители отметили рэпера Lil Nas X (Монтеро Хилл) и певицу Адель. Они получили награды, как "Певец года" и "Певица года". "Группой года" стали участники южнокорейского бойз-бенда BTS. "Песней года" назвали их хит "Butter". Удостоился награды и клип на эту песню."Альбомом года" зрители выбрали сборник "Sour" Оливии Родриго. Она же получила статуэтку в номинации "Открытие года".Почетные награды вручили Кристине Агилере (певица получила первую премию, как "Музыкальная икона"), Холли Берри (удостоилась награды People's Icon Award) и Ким Кардашьян. Последнюю назвали "Иконой стиля".
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Санта-Монике (штат Калифорния, США) состоялась ежегодная церемония награждения премией People's Choice Awards, которую присуждают деятелям поп-культуры по результатам зрительского голосования.
В номинации "Фильм года" награды удостоился супергеройский блокбастер "Черная вдова". Лента Кейт Шортланд обошла "Дюну", "Не время умирать" и другие успешные кинопроекты, выпущенные в 2021-м.
Скарлетт Йоханссон — исполнительница роли шпионки Наташи Романофф — стала "Актрисой года". Среди актеров мужчин лучшим оказался Дуэйн Джонсон. Его же отметили, как "Лучшего комедийного актера" за образ капитана речного корабля Фрэнка в "Круизе по джунглям".
"Группой года" стали участники южнокорейского бойз-бенда BTS. "Песней года" назвали их хит "Butter". Удостоился награды и клип на эту песню.
"Альбомом года" зрители выбрали сборник "Sour" Оливии Родриго. Она же получила статуэтку в номинации "Открытие года".
Почетные награды вручили Кристине Агилере (певица получила первую премию, как "Музыкальная икона"), Холли Берри (удостоилась награды People's Icon Award) и Ким Кардашьян. Последнюю назвали "Иконой стиля".
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