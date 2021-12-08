https://ria.ru/20211208/avtobusy-1762719801.html

Алтайским школам купили 145 новых автобусов в 2021 году

Алтайским школам купили 145 новых автобусов в 2021 году - РИА Новости, 08.12.2021

Алтайским школам купили 145 новых автобусов в 2021 году

Сто сорок пять новых автобусов приобрели в Алтайском крае для школьных маршрутов в 2021 году, сообщает правительство региона на своём официальном сайте. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:56

2021-12-08T11:56

2021-12-08T11:56

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алтайский край

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БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Сто сорок пять новых автобусов приобрели в Алтайском крае для школьных маршрутов в 2021 году, сообщает правительство региона на своём официальном сайте."В Алтайском крае организовано 687 школьных маршрутов - это 572 автобуса, обеспечивающих подвоз на занятия более 13 тысяч учащихся образовательных организаций. В 2021 году на обновление этого автопарка в регионе закупили 145 транспортных средств за счет федерального и краевого бюджетов", - говорится в сообщении.Как рассказали в краевом минобразования, автобусы меняют через каждые 10 лет или по степени эксплуатации."Также муниципалитеты могут подать заявку на замену транспортного средства, если разработан новый дорожный маршрут. Так, Куяганская школа Алтайского района в этом году получила новый автомобиль "Газель", - отмечают на сайте.Отмечается, что в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно между поселениями внутри муниципального образования.

https://ria.ru/20211207/altay-1762575886.html

https://ria.ru/20211208/lift-1762719122.html

алтайский район

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общество, алтайский район, алтайский край