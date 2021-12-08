https://ria.ru/20211208/avtobus-1762824161.html
Расписание автобусов в Ярославле корректируют в режиме реального времени
Расписание автобусов в Ярославле корректируют в режиме реального времени - РИА Новости, 08.12.2021
Расписание автобусов в Ярославле корректируют в режиме реального времени
График движения автобусов в Ярославле после прихода новых перевозчиков по договоренности с врио губернатора региона Михаила Евраева корректируют в режиме... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:54
2021-12-08T18:54
2021-12-08T18:54
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. График движения автобусов в Ярославле после прихода новых перевозчиков по договоренности с врио губернатора региона Михаила Евраева корректируют в режиме реального времени, учитывая потребности населения, сообщает правительство Ярославской области.По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. Так как транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб жителей, врио губернатора Михаил Евраев принял решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. На днях на магистральные маршруты Ярославля вышли автобусы компании "Ранд-транс" и "Национальной транспортной ассоциации".Правительство области сообщает, что, по данным мэрии Ярославля, выпуск автобусов в среду увеличился в среднем на 12% по отношению ко дню накануне. Но у прибывших в Ярославль водителей возникли трудности с адаптацией к новым условиям и объемам работы. На заседании оперативного штаба, прошедшем при участии департамента транспорта Ярославской области и перевозчиков, принято решение о корректировке графика выхода новых перевозчиков, чтобы обеспечить надлежащую стажировку и подготовку водителей для работы на маршрутах, информирует правительство региона."Специалисты транспортной отрасли мониторят все обращения пассажиров, в том числе и в социальных сетях, взаимодействуют с перевозчиками для оперативного принятия решений по точечной или комплексной корректировке работы. К оценке качества транспортного обслуживания ярославцев подключены контрольно-ревизорские службы", - цитирует пресс-служба областного правительства заместителя директора департамента транспорта региона Илью Тюрганова."Часть проблем действительно остается, мы уделяем этому пристальное внимание. Но есть и положительная динамика, которую необходимо сохранять для того, чтобы к середине декабря обеспечить стопроцентное выполнение плана. Сейчас он выполняется на 88%", - добавил Тюрганов.Правительство региона отмечает также, что у прежних перевозчиков, работавших на пределе, благодаря выходу на маршруты новых подрядчиков появилась возможность отремонтировать резервный подвижной состав, равномерно распределить водителей.
https://ria.ru/20211203/avtobusy-1761974325.html
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ярославль, ярославская область, михаил евраев, россия
Расписание автобусов в Ярославле корректируют в режиме реального времени
График движения автобусов в Ярославле корректируют в режиме реального времени
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости.
График движения автобусов в Ярославле
после прихода новых перевозчиков по договоренности с врио губернатора региона Михаила Евраева корректируют в режиме реального времени, учитывая потребности населения, сообщает правительство Ярославской области
.
По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. Так как транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб жителей, врио губернатора Михаил Евраев
принял решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. На днях на магистральные маршруты Ярославля вышли автобусы компании "Ранд-транс" и "Национальной транспортной ассоциации".
Правительство области сообщает, что, по данным мэрии Ярославля, выпуск автобусов в среду увеличился в среднем на 12% по отношению ко дню накануне. Но у прибывших в Ярославль водителей возникли трудности с адаптацией к новым условиям и объемам работы. На заседании оперативного штаба, прошедшем при участии департамента транспорта Ярославской области и перевозчиков, принято решение о корректировке графика выхода новых перевозчиков, чтобы обеспечить надлежащую стажировку и подготовку водителей для работы на маршрутах, информирует правительство региона.
"Специалисты транспортной отрасли мониторят все обращения пассажиров, в том числе и в социальных сетях, взаимодействуют с перевозчиками для оперативного принятия решений по точечной или комплексной корректировке работы. К оценке качества транспортного обслуживания ярославцев подключены контрольно-ревизорские службы", - цитирует пресс-служба областного правительства заместителя директора департамента транспорта региона Илью Тюрганова.
"Часть проблем действительно остается, мы уделяем этому пристальное внимание. Но есть и положительная динамика, которую необходимо сохранять для того, чтобы к середине декабря обеспечить стопроцентное выполнение плана. Сейчас он выполняется на 88%", - добавил Тюрганов.
Правительство региона отмечает также, что у прежних перевозчиков, работавших на пределе, благодаря выходу на маршруты новых подрядчиков появилась возможность отремонтировать резервный подвижной состав, равномерно распределить водителей.