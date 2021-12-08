https://ria.ru/20211208/avariya-1762684444.html

Минздрав уточнил число погибших при аварии на Усть-Илимском ЦБК

Минздрав уточнил число погибших при аварии на Усть-Илимском ЦБК - РИА Новости, 08.12.2021

Минздрав уточнил число погибших при аварии на Усть-Илимском ЦБК

В ожоговом центре Иркутской клинической больницы умерли трое пострадавших во время воспламенения кислорода на трубопроводе Усть-Илимского ЦБК, а не четверо, как РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:43

2021-12-08T08:43

2021-12-08T08:44

происшествия

усть-илимск

иркутская область

илим

здоровье - общество

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ИРКУТСК, 8 дек – РИА Новости. В ожоговом центре Иркутской клинической больницы умерли трое пострадавших во время воспламенения кислорода на трубопроводе Усть-Илимского ЦБК, а не четверо, как сообщалось ранее, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.На Усть-Илимском целлюлозно-бумажном комбинате, который входит в состав группы "Илим", 24 ноября во время испытаний трубопровода после ремонта произошла утечка кислорода. При его воспламенении ожоги получили пять человек. Четверо из них были доставлены в ожоговый центр Иркутской городской клинической больницы. Двое рабочих, получившие ожоги, скончались в больнице в начале декабря. Третий пострадавший умер 7 декабря."Четвертый пострадавший находится в ожоговом центре. Состояние средней степени тяжести. Информация о том, что он скончался, ошибочная", - сообщил собеседник агентства.Еще один пострадавший ранее был выписан из больницы в Усть-Илимске.По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Семьям погибших группа "Илим" оказывает материальную помощь. Для установления причин инцидента на комбинате продолжает работать специальная комиссия.

https://ria.ru/20211124/sk-1760619390.html

https://ria.ru/20211124/postradavshie-1760496020.html

усть-илимск

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происшествия, усть-илимск, иркутская область, илим, здоровье - общество