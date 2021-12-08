https://ria.ru/20211208/arktika-1762760276.html

Медведев заявил о попытках Запада политизировать ситуацию в Арктике

Медведев заявил о попытках Запада политизировать ситуацию в Арктике - РИА Новости, 08.12.2021

Медведев заявил о попытках Запада политизировать ситуацию в Арктике

России навязывают экологические стандарты, построенные так, чтобы максимально ущемить экономические интересы РФ, в последнее время стало больше попыток... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:44

2021-12-08T14:44

2021-12-08T15:07

арктика

россия

политика

дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. России навязывают экологические стандарты, построенные так, чтобы максимально ущемить экономические интересы РФ, в последнее время стало больше попыток политизировать ситуацию в Арктике, политизированные обвинения нужно разоблачать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нужно предпринимать действия, направленные на упреждение проблем. В последнее время… мы постоянно сталкиваемся с попытками западных стран политизировать ситуацию в Арктике. Наверное, это и раньше бывало, …но сейчас этого стало больше в связи с тем, что мы сами стали больше заниматься арктическими проблемами, активнее стали заниматься освоением Арктики. Поэтому эту ситуацию стараются максимально политизировать некоторые государства", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике. По его словам, "нагнетаются страсти вокруг проблем, которые реально существуют, или мнимых проблем"."При обсуждении этих вопросов нам постоянно навязывают экологические стандарты, которые построены таким образом, чтобы в максимальной степени ущемить наши экономические интересы. Это ведет к ограничению хозяйственной деятельности наших компаний и в конечном счете создает угрозу национальной безопасности", - сказал Медведев."Наша практическая работа должна быть выстроена таким образом, чтобы не давать никаких поводов, ни малейшего повода для таких действий, обвинений. Но в то же время в тех случаях, когда речь идет о политизированных обвинениях, их нужно разоблачать, нужно парировать на международном уровне и создавая необходимую информационную повестку дня и в нашей стране", - добавил он.

https://ria.ru/20211110/zapad-1758285184.html

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арктика, россия, политика, дмитрий медведев