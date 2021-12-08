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Медведев заявил о попытках Запада политизировать ситуацию в Арктике
Медведев заявил о попытках Запада политизировать ситуацию в Арктике - РИА Новости, 08.12.2021
Медведев заявил о попытках Запада политизировать ситуацию в Арктике
России навязывают экологические стандарты, построенные так, чтобы максимально ущемить экономические интересы РФ, в последнее время стало больше попыток... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:44
2021-12-08T15:07
арктика
россия
политика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. России навязывают экологические стандарты, построенные так, чтобы максимально ущемить экономические интересы РФ, в последнее время стало больше попыток политизировать ситуацию в Арктике, политизированные обвинения нужно разоблачать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нужно предпринимать действия, направленные на упреждение проблем. В последнее время… мы постоянно сталкиваемся с попытками западных стран политизировать ситуацию в Арктике. Наверное, это и раньше бывало, …но сейчас этого стало больше в связи с тем, что мы сами стали больше заниматься арктическими проблемами, активнее стали заниматься освоением Арктики. Поэтому эту ситуацию стараются максимально политизировать некоторые государства", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике. По его словам, "нагнетаются страсти вокруг проблем, которые реально существуют, или мнимых проблем"."При обсуждении этих вопросов нам постоянно навязывают экологические стандарты, которые построены таким образом, чтобы в максимальной степени ущемить наши экономические интересы. Это ведет к ограничению хозяйственной деятельности наших компаний и в конечном счете создает угрозу национальной безопасности", - сказал Медведев."Наша практическая работа должна быть выстроена таким образом, чтобы не давать никаких поводов, ни малейшего повода для таких действий, обвинений. Но в то же время в тех случаях, когда речь идет о политизированных обвинениях, их нужно разоблачать, нужно парировать на международном уровне и создавая необходимую информационную повестку дня и в нашей стране", - добавил он.
https://ria.ru/20211110/zapad-1758285184.html
https://ria.ru/20210527/arktika-1734266024.html
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арктика, россия, политика, дмитрий медведев
14:44 08.12.2021 (обновлено: 15:07 08.12.2021)
 
Медведев заявил о попытках Запада политизировать ситуацию в Арктике

Зампред Совбеза Медведев: Запад постоянно пытается политизировать ситуацию в Арктике

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел совещание по итогам обсуждений поправок партии ко второму чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2022 год"
Председатель Единой России Дмитрий Медведев провел совещание по итогам обсуждений поправок партии ко второму чтению законопроекта О федеральном бюджете на 2022 год - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. России навязывают экологические стандарты, построенные так, чтобы максимально ущемить экономические интересы РФ, в последнее время стало больше попыток политизировать ситуацию в Арктике, политизированные обвинения нужно разоблачать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нужно предпринимать действия, направленные на упреждение проблем. В последнее время… мы постоянно сталкиваемся с попытками западных стран политизировать ситуацию в Арктике. Наверное, это и раньше бывало, …но сейчас этого стало больше в связи с тем, что мы сами стали больше заниматься арктическими проблемами, активнее стали заниматься освоением Арктики. Поэтому эту ситуацию стараются максимально политизировать некоторые государства", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике. По его словам, "нагнетаются страсти вокруг проблем, которые реально существуют, или мнимых проблем".
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"При обсуждении этих вопросов нам постоянно навязывают экологические стандарты, которые построены таким образом, чтобы в максимальной степени ущемить наши экономические интересы. Это ведет к ограничению хозяйственной деятельности наших компаний и в конечном счете создает угрозу национальной безопасности", - сказал Медведев.
"Наша практическая работа должна быть выстроена таким образом, чтобы не давать никаких поводов, ни малейшего повода для таких действий, обвинений. Но в то же время в тех случаях, когда речь идет о политизированных обвинениях, их нужно разоблачать, нужно парировать на международном уровне и создавая необходимую информационную повестку дня и в нашей стране", - добавил он.
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