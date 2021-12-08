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Суд в Казани арестовал женщину, избившую полуторагодовалую дочь
Суд в Казани арестовал женщину, избившую полуторагодовалую дочь - РИА Новости, 08.12.2021
Суд в Казани арестовал женщину, избившую полуторагодовалую дочь
Советский районный суд Казани заключил под стражу Алену Епанешникову, из мести супругу избившую полуторагодовалую дочь и снявшую издевательства на видео,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:41
2021-12-08T14:43
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Советский районный суд Казани заключил под стражу Алену Епанешникову, из мести супругу избившую полуторагодовалую дочь и снявшую издевательства на видео, сообщил РИА Новости представитель суда.Ранее в соцсетях был размещен видеоролик, на котором снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться. Возбуждены уголовные дела по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля", - сказал собеседник агентства.По данным следствия, 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя пьяная женщина жестоко избила дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру, затем отправила видеозапись мужу. Подозреваемая пояснила полиции, что находится в конфликте с супругом и, чтобы причинить ему страдания, нанесла побои дочери, снимая избиение на видео.Девочка изъята у матери и находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции. Бабушка девочки обратилась к детскому омбудсмену Татарстана с просьбой о содействии в получении опеки над внучкой. Расследование находится на особом контроле СК РФ и прокуратуры Татарстана.
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Допрос матери, избившей годовалую дочь в Казани
В социальных сетях и средствах массовой информации был распространен видеоролик на котором жительница города Казани наносит побои малолетней дочери. Следствием установлено, что описываемые события имели место 1 декабря 2021 года. В квартире дома по проспекту Победы города Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 г.р., снимая все на камеру. В настоящее время ребенок изъят у матери и находится под присмотром медицинских работников.
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:41 08.12.2021 (обновлено: 14:43 08.12.2021)
 
Суд в Казани арестовал женщину, избившую полуторагодовалую дочь

Суд в Казани арестовал женщину, избившую полуторагодовалую дочь из мести супругу

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Советский районный суд Казани заключил под стражу Алену Епанешникову, из мести супругу избившую полуторагодовалую дочь и снявшую издевательства на видео, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее в соцсетях был размещен видеоролик, на котором снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться. Возбуждены уголовные дела по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя пьяная женщина жестоко избила дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру, затем отправила видеозапись мужу. Подозреваемая пояснила полиции, что находится в конфликте с супругом и, чтобы причинить ему страдания, нанесла побои дочери, снимая избиение на видео.
Девочка изъята у матери и находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции. Бабушка девочки обратилась к детскому омбудсмену Татарстана с просьбой о содействии в получении опеки над внучкой. Расследование находится на особом контроле СК РФ и прокуратуры Татарстана.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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ПроисшествияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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