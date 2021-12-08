https://ria.ru/20211208/arest-1762757977.html

В Тюмени арестовали чиновника, подозреваемого в хищении

В Тюмени арестовали чиновника, подозреваемого в хищении - РИА Новости, 08.12.2021

В Тюмени арестовали чиновника, подозреваемого в хищении

Ленинский суд Тюмени отправил в СИЗО до февраля бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации Игоря Фролова,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:36

2021-12-08T14:36

2021-12-08T14:36

происшествия

тюмень

россия

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ТЮМЕНЬ, 8 дек - РИА Новости. Ленинский суд Тюмени отправил в СИЗО до февраля бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации Игоря Фролова, обвиняемого в мошенничестве и хищении из бюджета 5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.Согласно данным следствия, обвиняемый, являясь директором департамента, в феврале 2020 и феврале 2021 года в сговоре с другими лицами украл около 5 миллионов рублей из денег, выделенных в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автодорог в городе Тюмени. Возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).Фролов просил суд о домашнем аресте. "Я дал признательные показания, осуществил явку с повинной и, в принципе, характеризуюсь положительно. Никому я не собирался и не собираюсь высказывать никаких угроз и преследований совершать", - заявил обвиняемый.Его адвокат сообщил, что Фролов уволен с занимаемой должности, поэтому не сможет оказывать давления, не представляет социальной опасности, и также ходатайствовал об избрании меры пресечения, не связанной с помещением под стражу."Судом установлено, что Фролов обвиняется в совершении умышленного преступления, относящихся у категории тяжких… имеются основания полагать, что Фролов, находясь на свободе, может оказать на соучастников давление, скрыться от органов следствия и суда, в связи с чем избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, невозможно", - заявил судья Дмитрий Сухарев.Суд отправил Фролова в СИЗО сроком на 1 месяц 27 суток - по 2 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211130/rosgvardiya-1761379332.html

https://ria.ru/20211128/delo-1761125217.html

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происшествия, тюмень, россия