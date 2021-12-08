https://ria.ru/20211208/antitela-1762707882.html

Эксперт объяснил, почему ввести QR-коды по антителам к COVID-19 невозможно

Эксперт объяснил, почему ввести QR-коды по антителам к COVID-19 невозможно - РИА Новости, 08.12.2021

Эксперт объяснил, почему ввести QR-коды по антителам к COVID-19 невозможно

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов усомнился в целесообразности выдачи QR-кодов тем, у РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:18

2021-12-08T11:18

2021-12-08T15:24

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НОВОСИБИРСК, 8 дек — РИА Новости. Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов усомнился в целесообразности выдачи QR-кодов тем, у кого есть антитела к SARS-CoV-2, пока специалисты не определят, на какие тесты опираться."В России зарегистрировано порядка 130 разных тестов на антитела к коронавирусу. Более того, это тесты на разные белки, более того, они измерены к разным частям одного и того же белка, <...> более того, они приведены в разных единицах. <...> Надо же знать, в чем проведено измерение — в метрах или километрах, в дюймах или сантиметрах? Поэтому этот вопрос должен быть очень конкретным", — сказал он журналистам.По его мнению, нужно собрать комиссию специалистов при Минздраве и сформировать перечень точных тестов на нейтрализующие белки, на основе которых можно будет определять их уровень и уже впоследствии думать об оформлении цифровых сертификатов. Вирусолог отметил, что за рубежом, как и в России, наблюдается разнобой в исследованиях на антитела. Поэтому прежде чем давать какие-то рекомендации или выдавать QR-коды, следует "сначала сравнить данные, договориться, чем мерить, и потом только устанавливать", добавил он.

https://ria.ru/20211208/omikron-shtamm-1762698082.html

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