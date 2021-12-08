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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/antitela-1762707882.html
Эксперт объяснил, почему ввести QR-коды по антителам к COVID-19 невозможно
Эксперт объяснил, почему ввести QR-коды по антителам к COVID-19 невозможно - РИА Новости, 08.12.2021
Эксперт объяснил, почему ввести QR-коды по антителам к COVID-19 невозможно
Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов усомнился в целесообразности выдачи QR-кодов тем, у РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:18
2021-12-08T15:24
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НОВОСИБИРСК, 8 дек — РИА Новости. Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов усомнился в целесообразности выдачи QR-кодов тем, у кого есть антитела к SARS-CoV-2, пока специалисты не определят, на какие тесты опираться."В России зарегистрировано порядка 130 разных тестов на антитела к коронавирусу. Более того, это тесты на разные белки, более того, они измерены к разным частям одного и того же белка, &lt;...&gt; более того, они приведены в разных единицах. &lt;...&gt; Надо же знать, в чем проведено измерение — в метрах или километрах, в дюймах или сантиметрах? Поэтому этот вопрос должен быть очень конкретным", — сказал он журналистам.По его мнению, нужно собрать комиссию специалистов при Минздраве и сформировать перечень точных тестов на нейтрализующие белки, на основе которых можно будет определять их уровень и уже впоследствии думать об оформлении цифровых сертификатов. Вирусолог отметил, что за рубежом, как и в России, наблюдается разнобой в исследованиях на антитела. Поэтому прежде чем давать какие-то рекомендации или выдавать QR-коды, следует "сначала сравнить данные, договориться, чем мерить, и потом только устанавливать", добавил он.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов, qr-код
11:18 08.12.2021 (обновлено: 15:24 08.12.2021)
 
Эксперт объяснил, почему ввести QR-коды по антителам к COVID-19 невозможно

Вирусолог Нетесов: ввод QR-кодов по антителам к COVID-19 невозможен из-за разных тестов

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках тест на антитела в мобильном многопрофильном госпитале для больных коронавирусом в Абхазии
Медицинский работник держит в руках тест на антитела в мобильном многопрофильном госпитале для больных коронавирусом в Абхазии - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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НОВОСИБИРСК, 8 дек — РИА Новости. Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов усомнился в целесообразности выдачи QR-кодов тем, у кого есть антитела к SARS-CoV-2, пока специалисты не определят, на какие тесты опираться.
России зарегистрировано порядка 130 разных тестов на антитела к коронавирусу. Более того, это тесты на разные белки, более того, они измерены к разным частям одного и того же белка, <...> более того, они приведены в разных единицах. <...> Надо же знать, в чем проведено измерение — в метрах или километрах, в дюймах или сантиметрах? Поэтому этот вопрос должен быть очень конкретным", — сказал он журналистам.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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По его мнению, нужно собрать комиссию специалистов при Минздраве и сформировать перечень точных тестов на нейтрализующие белки, на основе которых можно будет определять их уровень и уже впоследствии думать об оформлении цифровых сертификатов.
Вирусолог отметил, что за рубежом, как и в России, наблюдается разнобой в исследованиях на антитела. Поэтому прежде чем давать какие-то рекомендации или выдавать QR-коды, следует "сначала сравнить данные, договориться, чем мерить, и потом только устанавливать", добавил он.
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