https://ria.ru/20211208/alkogol-1762663770.html

Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале года

Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале года - РИА Новости, 08.12.2021

Экономист объяснил, насколько подорожает алкоголь в начале года

С 1 января будет пересмотрен алкогольный акциз, он вырастет на 4-5%., и чтобы компенсировать возможные убытки, производители уже сейчас их закладывают в цены,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T01:16

2021-12-08T01:16

2021-12-08T01:16

экономика

общество

рудн

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. С 1 января будет пересмотрен алкогольный акциз, он вырастет на 4-5%., и чтобы компенсировать возможные убытки, производители уже сейчас их закладывают в цены, рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.По его словам, несколько производителей уже предупредили, что поднимут цены на алкогольную продукцию на 15%, объясняя меру тем, что "подорожала пшеница, из которой делается спирт". Но, рассуждает эксперт, если себестоимость собственно водки (с минимальной ценой в 230 рублей) составит около 36 рублей, и ещё 6 рублей прибыли - для производителя, то получается, что оставшиеся 190 рублей - это акциз, НДС, наценка розничного продавца и транспорт, подсчитывает собеседник агентства."Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно ещё раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. Но не на 30-40, которые заявляются", - подчеркивает экономист.Значит, резюмирует Черников, есть более тонкие факторы повышения цен.

https://ria.ru/20211203/inflyatsiya-1761914688.html

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экономика, общество, рудн