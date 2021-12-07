https://ria.ru/20211207/zelenskiy-1762477894.html
Зеленскому отшибло память
Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии - РИА Новости, 07.12.2021
Зеленскому отшибло память
Президент Украины Владимир Зеленский забыл упомянуть Красную армию во время торжеств, приуроченных к 30-летнему юбилею создания Вооруженных сил страны. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T00:49
2021-12-07T00:49
2021-12-07T01:08
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский забыл упомянуть Красную армию во время торжеств, приуроченных к 30-летнему юбилею создания Вооруженных сил страны.Зеленский вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, коллаборационистов из УПА* (запрещенная в России экстремистская организация), "бойцах в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны", однако не упомянул Красную армию.Президент поблагодарил военнослужащих от имени украинского народа за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.Ранее Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков забыл упомянуть о том, что заслуга в освобождении Киева принадлежит Красной армии, а премьер Денис Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции.*Запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине
00:49 07.12.2021 (обновлено: 01:08 07.12.2021)
Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
Президент Украины Зеленский не вспомнил о Красной армии на торжествах в честь 30-летия ВСУ
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
забыл упомянуть Красную армию во время торжеств
, приуроченных к 30-летнему юбилею создания Вооруженных сил страны.
"Тридцать лет назад был принят закон о Вооруженных силах Украины. Но традиции нашего войска и защиты нашей родины уходят вглубь истории", - сказал глава государства, выступая на праздничном мероприятии в Харькове.
Зеленский вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, коллаборационистов из УПА* (запрещенная в России экстремистская организация), "бойцах в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны", однако не упомянул Красную армию.
Президент поблагодарил военнослужащих от имени украинского народа за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.
Ранее Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков забыл упомянуть о том, что заслуга в освобождении Киева принадлежит Красной армии, а премьер Денис Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции.
*Запрещенная в России экстремистская организация