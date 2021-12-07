https://ria.ru/20211207/zelenskiy-1762477894.html

Зеленскому отшибло память

Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии - РИА Новости, 07.12.2021

Зеленскому отшибло память

Президент Украины Владимир Зеленский забыл упомянуть Красную армию во время торжеств, приуроченных к 30-летнему юбилею создания Вооруженных сил страны. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T00:49

2021-12-07T00:49

2021-12-07T01:08

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ситуация на украине

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский забыл упомянуть Красную армию во время торжеств, приуроченных к 30-летнему юбилею создания Вооруженных сил страны.Зеленский вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, коллаборационистов из УПА* (запрещенная в России экстремистская организация), "бойцах в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны", однако не упомянул Красную армию.Президент поблагодарил военнослужащих от имени украинского народа за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины.Ранее Зеленский в День освобождения страны от нацистских захватчиков забыл упомянуть о том, что заслуга в освобождении Киева принадлежит Красной армии, а премьер Денис Шмыгаль приписал изгнание оккупантов антигитлеровской коалиции.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине