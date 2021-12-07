Володин осмотрел выставку "80 лет битве за Москву"
Глава Госдумы Володин осмотрел открытую в нижней палате выставку "80 лет битве за Москву"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин осмотрел выставку "80 лет битве за Москву", открывшуюся во вторник в нижней палате парламента.
"Мы говорим об этом сражении как о самом страшном, самом важном, потому что без него не было бы Победы", - сказал Володин на открытии выставки.
Он напомнил, что 80 лет назад именно под Москвой решалась судьба нашей страны.
"Нам очень важно, чтобы память о тех, кто погиб, жила. Мы сегодня с вами видим, как пытаются очернить их имя, потому что не нравится, что наша страна становится сильнее, развивается. Но мы становимся сильнее, потому что опираемся на победы и помним тех, кто остался лежать под Москвой", - сказал Володин.
Важно делать все для того, чтобы память о погибших в Великой Отечественной войне жила, подчеркнул Володин.
"За Москву бились ополченцы - и их имя вписано в историю побед, рядовые граждане, которые были не знакомы с военным делом, но взяли в руки оружие и пошли защищать Москву - сердце нашей Родины. Мы знаем о подвигах героев: Панфилова, Талалихина, Клочкова", - отметил он.
Великая Отечественная война имеет огромное значение для всех нас, она прошла через судьбу каждой семьи, подчеркнул Володин. "Нам надо беречь память для наших детей и внуков о тех, кого нет рядом с нами, и тех, кто остался", - сказал председатель Госдумы.
"Страна чтит своих героев, а значит, всегда есть те, кто защитит Россию сегодня", - отметил он.
На выставке представлены тематические картины, а также редкие архивные фотографии событий того времени.
Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов, открывая выставку, отметил, что именно события 1941 года под Москвой заложили основу будущей Победы и развеяли миф о непобедимости Вермахта. Он сообщил, что выставка в Госдуме была подготовлена при помощи министерства обороны РФ на основании решения министра обороны РФ Сергея Шойгу.
30 сентября, 11:55Битва за Москву, которая изменила ход войны
Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что битва за столицу и контрнаступление советских войск под Москвой "изучается и будет изучаться, пока есть история".
"В настоящее время еще живы ветераны московской битвы. Около 750 человек проживают в Москве, еще 300 в регионах и 77 за границей. Крепкого им здоровья", - сказал парламентарий. Он также призвал депутатов активно участвовать в чествовании ветеранов и оказании им адресной социальной помощи.
Кроме того, Васильев заявил о важности защиты исторической правды о подвиге солдат, остановивших нацизм, от попыток ее исказить, как это сейчас происходит в Прибалтике, Польше и на Украине.
"Это была самая главная битва. Сталинградская, Курская, Берлинская - но начало было положено под Москвой", - сказал руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что мероприятия по чествованию защитников Москвы должны стать регулярными.
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что "эта память священна, и героев, которые ценой своей жизни остановили немцев на подступах в Москве, мы никогда не забудем".
Депутаты должны "проводить работу, чтобы в последующих поколениях об этом помнили. Это должно быть обязательно в образовании наших детей, в воспитании молодежи", - сказала заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сардана Авксентьева ("Новые люди"). Она также напомнила о подвиге участников народного ополчения, партизан и тружеников тыла при обороне Москвы.
"Для нас победа под Москвой, для русских людей, для тех, кто жил и воспитывался в Советском союзе, - это победа главная. Мы знаем, что, по большому счету, она недооценена", - заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам (фракция КПРФ) Владимир Кашин.
Владимир Кашин также отметил, что сегодня в России важно развивать патриотическое воспитание.