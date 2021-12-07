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Володин осмотрел выставку "80 лет битве за Москву"

Володин осмотрел выставку "80 лет битве за Москву" - РИА Новости, 07.12.2021

Володин осмотрел выставку "80 лет битве за Москву"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осмотрел выставку "80 лет битве за Москву", открывшуюся во вторник в нижней палате парламента. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:39

2021-12-07T13:39

2021-12-07T13:39

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин осмотрел выставку "80 лет битве за Москву", открывшуюся во вторник в нижней палате парламента."Мы говорим об этом сражении как о самом страшном, самом важном, потому что без него не было бы Победы", - сказал Володин на открытии выставки.Он напомнил, что 80 лет назад именно под Москвой решалась судьба нашей страны.Важно делать все для того, чтобы память о погибших в Великой Отечественной войне жила, подчеркнул Володин.Великая Отечественная война имеет огромное значение для всех нас, она прошла через судьбу каждой семьи, подчеркнул Володин. "Нам надо беречь память для наших детей и внуков о тех, кого нет рядом с нами, и тех, кто остался", - сказал председатель Госдумы.На выставке представлены тематические картины, а также редкие архивные фотографии событий того времени.Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов, открывая выставку, отметил, что именно события 1941 года под Москвой заложили основу будущей Победы и развеяли миф о непобедимости Вермахта. Он сообщил, что выставка в Госдуме была подготовлена при помощи министерства обороны РФ на основании решения министра обороны РФ Сергея Шойгу.Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что битва за столицу и контрнаступление советских войск под Москвой "изучается и будет изучаться, пока есть история"."В настоящее время еще живы ветераны московской битвы. Около 750 человек проживают в Москве, еще 300 в регионах и 77 за границей. Крепкого им здоровья", - сказал парламентарий. Он также призвал депутатов активно участвовать в чествовании ветеранов и оказании им адресной социальной помощи.Кроме того, Васильев заявил о важности защиты исторической правды о подвиге солдат, остановивших нацизм, от попыток ее исказить, как это сейчас происходит в Прибалтике, Польше и на Украине.Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что "эта память священна, и героев, которые ценой своей жизни остановили немцев на подступах в Москве, мы никогда не забудем".Депутаты должны "проводить работу, чтобы в последующих поколениях об этом помнили. Это должно быть обязательно в образовании наших детей, в воспитании молодежи", - сказала заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сардана Авксентьева ("Новые люди"). Она также напомнила о подвиге участников народного ополчения, партизан и тружеников тыла при обороне Москвы."Для нас победа под Москвой, для русских людей, для тех, кто жил и воспитывался в Советском союзе, - это победа главная. Мы знаем, что, по большому счету, она недооценена", - заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам (фракция КПРФ) Владимир Кашин.Владимир Кашин также отметил, что сегодня в России важно развивать патриотическое воспитание.

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/kontrnastuplenie-1762261196.html

https://ria.ru/20210930/moskva-1750017936.html

https://ria.ru/20211205/kontrnastuplenie-1761971665.html

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общество, москва, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, кпрф, владимир васильев, прибалтика, андрей картаполов, россия