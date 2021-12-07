https://ria.ru/20211207/voyna-1762656174.html

Драма для Америки: названы три точки, где могут начаться войны

WSJ назвал три точки, где может начаться война - РИА Новости, 07.12.2021

Драма для Америки: названы три точки, где могут начаться войны

Обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Сеиб заявил о растущем риске начала трех военных конфликтов, грозящих стать "драмой" для США. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T22:12

2021-12-07T22:12

2021-12-07T22:50

в мире

украина

израиль

сша

иран

китай

тайвань

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Сеиб заявил о растущем риске начала трех военных конфликтов, грозящих стать "драмой" для США.Первым среди вероятных конфликтов Сеиб назвал "вторжение" России на Украину. В качестве аргумента он назвал сосредоточение российских военных у границы с Украиной.Вторая возможная горячая точка — операция Китая в Тайване."Председатель КНР Си Цзиньпин — последний в ряду китайских лидеров, которые ясно сигнализировали о своих намерениях поставить Тайвань под контроль Пекина", — говорится в публикации.В качестве обоснования такого прогноза автор назвал желание нынешнего китайского лидера взять под контроль остров, находясь у власти.Третья "угроза" — вероятность срыва переговоров по иранской ядерной программе."Из агрессивной позиции Ирана на переговорах в сочетании с усиленным обогащением урана следует, что Тегеран полон решимости как минимум достичь ядерного порога", — считает Сеиб.Он допустил, что США смирятся с ядерным статусом Ирана, но исключил, что такое положение устроит Израиль."А это значит, что перспектива военных действий с каждым днем становится все острее", — подытожил автор.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В МИД ранее отмечали, что подобные высказывания в адрес Москвы и заявления о готовности помочь Киеву защититься — это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762638162.html

https://ria.ru/20211207/ukraina-1762487129.html

https://ria.ru/20211206/voyna-1762447103.html

украина

израиль

сша

иран

китай

тайвань

россия

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в мире, украина, израиль, сша, иран, китай, тайвань, россия