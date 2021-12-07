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Драма для Америки: названы три точки, где могут начаться войны
WSJ назвал три точки, где может начаться война - РИА Новости, 07.12.2021
Драма для Америки: названы три точки, где могут начаться войны
Обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Сеиб заявил о растущем риске начала трех военных конфликтов, грозящих стать "драмой" для США. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T22:12
2021-12-07T22:50
в мире
украина
израиль
сша
иран
китай
тайвань
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Сеиб заявил о растущем риске начала трех военных конфликтов, грозящих стать "драмой" для США.Первым среди вероятных конфликтов Сеиб назвал "вторжение" России на Украину. В качестве аргумента он назвал сосредоточение российских военных у границы с Украиной.Вторая возможная горячая точка — операция Китая в Тайване."Председатель КНР Си Цзиньпин — последний в ряду китайских лидеров, которые ясно сигнализировали о своих намерениях поставить Тайвань под контроль Пекина", — говорится в публикации.В качестве обоснования такого прогноза автор назвал желание нынешнего китайского лидера взять под контроль остров, находясь у власти.Третья "угроза" — вероятность срыва переговоров по иранской ядерной программе."Из агрессивной позиции Ирана на переговорах в сочетании с усиленным обогащением урана следует, что Тегеран полон решимости как минимум достичь ядерного порога", — считает Сеиб.Он допустил, что США смирятся с ядерным статусом Ирана, но исключил, что такое положение устроит Израиль."А это значит, что перспектива военных действий с каждым днем становится все острее", — подытожил автор.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В МИД ранее отмечали, что подобные высказывания в адрес Москвы и заявления о готовности помочь Киеву защититься — это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762638162.html
https://ria.ru/20211207/ukraina-1762487129.html
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в мире, украина, израиль, сша, иран, китай, тайвань, россия
22:12 07.12.2021 (обновлено: 22:50 07.12.2021)
 
WSJ назвал три точки, где может начаться война

Обозреватель WSJ Сеиб заявил о риске войны на Украине, Тайване и в Иране

© AP Photo / Irina GorbasevaТанки украинской армии в Донецкой области
Танки украинской армии в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Irina Gorbaseva
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Сеиб заявил о растущем риске начала трех военных конфликтов, грозящих стать "драмой" для США.

"США и их союзники переживают опасный момент — возможно, даже еще более опасный, чем кажется многим американцам", — уверен автор.

Первым среди вероятных конфликтов Сеиб назвал "вторжение" России на Украину. В качестве аргумента он назвал сосредоточение российских военных у границы с Украиной.
Вторая возможная горячая точка — операция Китая в Тайване.
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"Председатель КНР Си Цзиньпин — последний в ряду китайских лидеров, которые ясно сигнализировали о своих намерениях поставить Тайвань под контроль Пекина", — говорится в публикации.
В качестве обоснования такого прогноза автор назвал желание нынешнего китайского лидера взять под контроль остров, находясь у власти.
Третья "угроза" — вероятность срыва переговоров по иранской ядерной программе.
"Из агрессивной позиции Ирана на переговорах в сочетании с усиленным обогащением урана следует, что Тегеран полон решимости как минимум достичь ядерного порога", — считает Сеиб.
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Он допустил, что США смирятся с ядерным статусом Ирана, но исключил, что такое положение устроит Израиль.
"А это значит, что перспектива военных действий с каждым днем становится все острее", — подытожил автор.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В МИД ранее отмечали, что подобные высказывания в адрес Москвы и заявления о готовности помочь Киеву защититься — это и смешно, и опасно.
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