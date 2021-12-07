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В Китае на Олимпийских играх задействуют 655 машин на водородном топливе
В Китае на Олимпийских играх задействуют 655 машин на водородном топливе - РИА Новости, 07.12.2021
В Китае на Олимпийских играх задействуют 655 машин на водородном топливе
В зоне соревнований во время проведения зимних Олимпийских Игр 2022 года в городе Чжанцзякоу (пров. Хэбэй, Северный Китай) будет задействовано 655 транспортных... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:56
2021-12-07T12:56
2021-12-07T12:56
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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В зоне соревнований во время проведения зимних Олимпийских Игр 2022 года в городе Чжанцзякоу (пров. Хэбэй, Северный Китай) будет задействовано 655 транспортных средств на водородном топливе, сообщили местные власти.Вышеупомянутые транспортные средства будут использоваться для перевозки людей и грузов во время зимней Олимпиады.Один автобус на водородном топливе сокращает выбросы углекислого газа в окружающую среду на 11,8 тонны, пройдя 10 тысяч километров. Автобусы на водородном топливе бесперебойно работают при температуре минус 20 градусов Цельсия, и их безопасность и надежность были проверены, сообщил в Институте водородной энергии и возобновляемых источников энергии города Чжанцзякоу.В настоящее время 444 автобуса на водородных топливных элементах курсируют по 9 маршрутам в городе Чжанцзякоу. В общей сложности они прошли более 21 миллиона километров и перевезли более 62 миллионов пассажиров.В Чжанцзякоу, который является одним из городов, принимающих зимние Олимпийские игры, расположены два завода по производству водорода и восемь водородных заправочных станций, которые могут обеспечивать транспортные средства водородным топливом во время зимней Олимпиады.
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в мире, чжанцзякоу, хэбэй
МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное".
В зоне соревнований во время проведения зимних Олимпийских Игр 2022 года в городе Чжанцзякоу
(пров. Хэбэй
, Северный Китай) будет задействовано 655 транспортных средств на водородном топливе, сообщили местные власти.
Вышеупомянутые транспортные средства будут использоваться для перевозки людей и грузов во время зимней Олимпиады.
Один автобус на водородном топливе сокращает выбросы углекислого газа в окружающую среду на 11,8 тонны, пройдя 10 тысяч километров. Автобусы на водородном топливе бесперебойно работают при температуре минус 20 градусов Цельсия, и их безопасность и надежность были проверены, сообщил в Институте водородной энергии и возобновляемых источников энергии города Чжанцзякоу.
В настоящее время 444 автобуса на водородных топливных элементах курсируют по 9 маршрутам в городе Чжанцзякоу. В общей сложности они прошли более 21 миллиона километров и перевезли более 62 миллионов пассажиров.
В Чжанцзякоу, который является одним из городов, принимающих зимние Олимпийские игры, расположены два завода по производству водорода и восемь водородных заправочных станций, которые могут обеспечивать транспортные средства водородным топливом во время зимней Олимпиады.