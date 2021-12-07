https://ria.ru/20211207/vitorgan-1762628379.html
"Завален какими-то занятиями": Виторган рассказал о сыне от Собчак
"Завален какими-то занятиями": Виторган рассказал о сыне от Собчак - РИА Новости, 07.12.2021
"Завален какими-то занятиями": Виторган рассказал о сыне от Собчак
Максим Виторган рассказал о воспитании сына Платона. Мальчику недавно исполнилось пять лет, он родился в браке с Ксенией Собчак. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:42
2021-12-07T18:42
2021-12-07T18:42
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Максим Виторган рассказал о воспитании сына Платона. Мальчику недавно исполнилось пять лет, он родился в браке с Ксенией Собчак.В интервью Светлане Бондарчук актер признался, что ему все равно, какую профессию для себя в будущем определит ребенок.Бондарчук предположила, что у Платона будет широкий спектр возможностей, поскольку оба родителя талантливы. Виторган решил, что для ребенка это будет "тяжело".Бондарчук добавила, что после материнства Собчак открылась для нее с новой стороны – в частности, была неожиданна ее "теплая и совершенно безумная любовь к своему ребенку". Для Виторгана это не стало новостью.Собчак и Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. Актер редко комментирует их отношения и причины развода. У него также есть старшие дети от предыдущих отношений – сын Даниил и дочь Полина.
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знаменитости, ксения собчак, максим виторган, шоу-бизнес
"Завален какими-то занятиями": Виторган рассказал о сыне от Собчак
Виторган рассказал о воспитании общего с Собчак сына
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Максим Виторган рассказал о воспитании сына Платона. Мальчику недавно исполнилось пять лет, он родился в браке с Ксенией Собчак.
В интервью Светлане Бондарчук актер признался
, что ему все равно, какую профессию для себя в будущем определит ребенок.
"Я абсолютно четко понимаю, что мне совершенно все равно, кем он будет. Меня эти вещи вообще не волнуют. Он завален какими-то занятиями, но завален с точки зрения того, чтобы он был подготовлен к жизни. А не потому, что мы хотим, чтобы он кем-то определенным стал. Чтобы у него был набор инструментов, которыми он в дальнейшем сможет управляться", – рассказал Виторган.
Бондарчук предположила, что у Платона будет широкий спектр возможностей, поскольку оба родителя талантливы. Виторган решил, что для ребенка это будет "тяжело".
"Ему в этом смысле тяжело будет, потому что два доминирующих родителя", – отметил Максим.
Бондарчук добавила, что после материнства Собчак открылась для нее с новой стороны – в частности, была неожиданна ее "теплая и совершенно безумная любовь к своему ребенку". Для Виторгана это не стало новостью.
"Для тебя это было неожиданностью, а я всегда знал, что так и будет", – заключил Максим.
Собчак и Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. Актер редко комментирует
их отношения и причины развода. У него также есть старшие дети от предыдущих отношений – сын Даниил и дочь Полина.