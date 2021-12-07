https://ria.ru/20211207/vitorgan-1762628379.html

"Завален какими-то занятиями": Виторган рассказал о сыне от Собчак

"Завален какими-то занятиями": Виторган рассказал о сыне от Собчак - РИА Новости, 07.12.2021

"Завален какими-то занятиями": Виторган рассказал о сыне от Собчак

Максим Виторган рассказал о воспитании сына Платона. Мальчику недавно исполнилось пять лет, он родился в браке с Ксенией Собчак. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:42

2021-12-07T18:42

2021-12-07T18:42

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ксения собчак

максим виторган

шоу-бизнес

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Максим Виторган рассказал о воспитании сына Платона. Мальчику недавно исполнилось пять лет, он родился в браке с Ксенией Собчак.В интервью Светлане Бондарчук актер признался, что ему все равно, какую профессию для себя в будущем определит ребенок.Бондарчук предположила, что у Платона будет широкий спектр возможностей, поскольку оба родителя талантливы. Виторган решил, что для ребенка это будет "тяжело".Бондарчук добавила, что после материнства Собчак открылась для нее с новой стороны – в частности, была неожиданна ее "теплая и совершенно безумная любовь к своему ребенку". Для Виторгана это не стало новостью.Собчак и Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. Актер редко комментирует их отношения и причины развода. У него также есть старшие дети от предыдущих отношений – сын Даниил и дочь Полина.

https://ria.ru/20210924/vitorgan-1751687608.html

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знаменитости, ксения собчак, максим виторган, шоу-бизнес