https://ria.ru/20211207/vino-1762565567.html

"Фанагория" начала экспорт вина во Францию

"Фанагория" начала экспорт вина во Францию - РИА Новости, 07.12.2021

"Фанагория" начала экспорт вина во Францию

Винодельческое предприятие "Фанагория" начало экспорт продукции во Францию, первая партия вина отгружена французской сети Auchan, сообщает компания. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:47

2021-12-07T14:47

2021-12-07T14:47

экономика

вино

краснодарский край

франция

фанагория

российский экспортный центр

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Винодельческое предприятие "Фанагория" начало экспорт продукции во Францию, первая партия вина отгружена французской сети Auchan, сообщает компания."Из "Фанагории" в адрес французской сети Auchan отгружена первая в истории партия вин. Всего во французский Гренобль отправились две фуры, или 24,192 тысячи бутылок восьми наименований вин из серий "Крю Лермонт" и "100 оттенков", - говорится в сообщении.Руководитель экспортного отдела винодельческой компании Михаил Лелюк отметил, что переговоры с французским ритейлером начались в апреле, основные трудности были связаны с поиском подходящего перевозчика для транспортировки продукции по территории Евросоюза."Другой важный аспект сделки - страховое покрытие отсрочки платежа, предоставленное АО "ЭКСАР" группы Российского экспортного центра, благодаря которому компания имеет возможность расширять географию поставок на взаимовыгодных с иностранными партнерами условиях", - добавил Лелюк, слова которого приводятся в релизе."Я считаю знаковым сам факт отгрузки российских вин во Францию, страну, которая чаще всего - и небезосновательно - ассоциируется с качественным виноделием. При этом французские партнеры выбрали несколько наименований вин из сортов винограда, исторически происходящих из их страны и отлично известных французским знатокам вина", - сказал, в свою очередь, гендиректор кубанской винодельни Петр Романишин."Фанагория" - одно из крупнейших винодельческих предприятий России, расположенное на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Собственные виноградники компании занимают площадь более 3,4 тысячи гектаров. Годовой объем производства превышает 2 миллиона декалитров.

https://ria.ru/20211112/enoturizm-1758360958.html

https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html

https://ria.ru/20200609/1572677221.html

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экономика, вино, краснодарский край, франция, фанагория, российский экспортный центр, россия