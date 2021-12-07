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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/vaktsiny-1762563075.html
Япония направит десять миллионов доз вакцин от COVID-19 в страны Африки
Япония направит десять миллионов доз вакцин от COVID-19 в страны Африки - РИА Новости, 07.12.2021
Япония направит десять миллионов доз вакцин от COVID-19 в страны Африки
Правительство Японии выделит до 10 миллионов доз вакцин от коронавируса в страны Африки на фоне ситуации с распространением штамма "омикрон", заявил... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:35
2021-12-07T14:35
распространение коронавируса
в мире
япония
юар
фумио кисида
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Правительство Японии выделит до 10 миллионов доз вакцин от коронавируса в страны Африки на фоне ситуации с распространением штамма "омикрон", заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая на стартовавшем продовольственном саммите в Токио."Япония намерена содействовать процветанию человечества во всем мире, и с этой точки зрения победа над коронавирусом является насущным вопросом. Япония объявила о выделении общей суммы в 1 миллиард долларов в качестве финансовой помощи организациям, борющимся с коронавирусом. Кроме этого, на фоне чрезвычайной ситуации с распространением нового штамма "омикрон" Япония намерена выделить 10 миллионов доз вакцин в страны Африки, учитывая неотложную необходимость в иммунизации в этих странах", - отметил глава японского правительства.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
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в мире, япония, юар, фумио кисида, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:35 07.12.2021
 
Япония направит десять миллионов доз вакцин от COVID-19 в страны Африки

Япония направит десять миллионов доз вакцин в страны Африки из-за штамма "омикрон"

© AP Photo / Denis FarrellАвтозаправочная станция в Претории, ЮАР
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Denis Farrell
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ТОКИО, 7 дек – РИА Новости. Правительство Японии выделит до 10 миллионов доз вакцин от коронавируса в страны Африки на фоне ситуации с распространением штамма "омикрон", заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая на стартовавшем продовольственном саммите в Токио.
"Япония намерена содействовать процветанию человечества во всем мире, и с этой точки зрения победа над коронавирусом является насущным вопросом. Япония объявила о выделении общей суммы в 1 миллиард долларов в качестве финансовой помощи организациям, борющимся с коронавирусом. Кроме этого, на фоне чрезвычайной ситуации с распространением нового штамма "омикрон" Япония намерена выделить 10 миллионов доз вакцин в страны Африки, учитывая неотложную необходимость в иммунизации в этих странах", - отметил глава японского правительства.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреЯпонияЮАРФумио КисидаКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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